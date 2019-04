Le FC Metz de retour en Ligue 1 : les grandes étapes de la remontée

Metz, France

C'est donc à l'issue de la 35ème journée de la Ligue 2, que le club à la Croix de Lorraine peut fêter son retour dans l'élite du foot français. La saison messine qui peut être scindée en 4 parties.

L'été est grenat

Avec un effectif en grande partie remaniée et un nouveau staff, le FC Metz attaque cette nouvelle saison en Ligue 2 comme un boulet de canon. Les grenats enchaînent sept victoires consécutives en Ligue 2. Une défense de fer, une attaque en feu, durant cette été 2018, le club à la Croix de Lorraine est irrésistible et son attaquant Habib Diallo s'éclate avec 9 buts au compteur à l'issue de la septième journée du championnat.

Un automne moins prolifique

Avec la fin de l'été et le début de l'automne, le leader messin connaît ses premiers couacs. Les hommes de Frédéric Antonetti enchaînent deux défaites contre le Paris FC et le Havre. Les nombreuses trêves internationales perturbent le travail du groupe et les autres clubs de Ligue 2 ont bien analysé le jeu messin. Le club à la Croix de Lorraine parvient tout de même à s'imposer face aux mal classés (Sochaux, Châteauroux, Red Star et le Gazélec Ajaccio).

L'absence de Coach Antonetti

Juste avant l'hiver, le FC Metz annonce le retrait de son coach Frédéric Antonetti pour raisons personnelles. Le technicien corse décide de rejoindre sa femme gravement malade. L'intérim est assuré par ses deux adjoints, Vincent Hognon et Jean-Marie de Zerbi. Leur baptême du feu, à Valenciennes, se solde par une victoire. Après la trève hivernale et alors que le calendrier se charge avec les matchs de Coupe de France, le FC Metz est un peu moins performant. Le 18 janvier, les grenats enregistrent à la maison contre Clermont leur 4ème défaite en championnat.

Le FC Metz reprend son train d'enfer

Freiné à la maison par Sochaux et Troyes durant l'hiver, le club à la Croix de Lorraine se ballade à l'extérieur. Après une perte de confiance hivernale, Habib Diallo retrouve le chemin des filets adverses. Le leader messin est désormais invaincu depuis le 25 janvier dernier. Avec la montée en poche, la prochaine étape, c'est le titre de champion de Ligue 2.