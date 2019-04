Le FC Metz de retour en Ligue 1 : pour le gardien Paul Delecroix, " l'équipe n'a jamais paniqué "

Les joueurs du FC Metz ont repris ce mardi, le chemin de l'entraînement. Après l'officialisation de la remontée en Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine veut décrocher le titre de champion de Ligue 2. Pour le gardien Paul Delecroix, invité ce lundi de France Bleu Lorraine, le leader grenat reste très ambitieux dans cette fin de saison.

Cette saison, il faut que ce soit la plus belle du club à la Croix de Lorraine. On veut gagner nos 3 derniers matchs et pourquoi pas finir aussi meilleure attaque et meilleure défense du championnat.