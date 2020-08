Le FC Metz dévoile ses nouveaux maillots pour la saison 2020-2021

Le club de football du FC Metz a dévoilé ce mercredi son nouveau maillot pour la saison 2020-2021. Des bandes horizontales très légères apparaissent sur les maillots domicile et extérieur, signés de l'équipementier Kappa qui remplace Nike.

Le nouveau maillot du FC Metz pour la saison 2020-2021 est signé de l'équipementier italien Kappa, avec de très légères nouveautés. Légères, comme les bandes horizontales qui apparaissent sur le maillot grenat, à domicile, et blanc et crème, à l'extérieur, "faisant référence aux couleurs de la Ville de Metz et à celles de la pierre de Jaumont", indique le club.

Disponible "aux alentours du 20 août"

Les rayures, "façon marinière", indique le FC Metz, sont absentes du troisième maillot pour lequel la couleur retenue est le bleu pétrole. Le sponsor Car Avenue apparaît seulement sur le maillot domicile. Les trois tenues sont unies, short et chaussettes étant de la même couleur que le maillot. Sur les maillots blanc et bleu, de petites touches de grenat rappellent la couleur officielle du FC Metz.

Les maillots seront disponibles aux alentours du 20 août, indique le club. Les précommandes sont déjà ouvertes à la boutique du club, et à partir de vendredi sur la boutique en ligne. Kappa remplace Nike comme équipementier du club. L'équipementier italien avait déjà équipé le FC Metz entre 2006 et 2011.