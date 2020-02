Le FC Metz fait match nul à Montpellier (1-1) et poursuit sa série d'invincibilité en Ligue 1

Metz, France

Les supporters grenats avaient pris goût à la victoire ces derniers temps, ils devront apprendre à souffler un peu avec l'euphorie qui régnait en ce moment au FC Metz. Ce mercredi, la série de 3 victoires consécutives a certes pris fin à Montpellier, mais celle d'invincibilité est intacte depuis 6 sorties en Ligue 1 désormais. Pour ce 23ème acte, les hommes de Vincent Hognon ont su déjouer les plans du MHSC pour quitter l'Hérault avec le point du nul (1-1). Une rencontre à revivre sur notre site.

Beaucoup d'intensité

Même si elle est finalement moins fournie en buts, cette rencontre aura toutefois été bien plus ouverte que celle remportée 3 jours auparavant contre Saint-Etienne. Un paradoxe débuté très rapidement avec l'ouverture du score de Téji Savanier (13ème minute), qui vient parfaitement conclure un premier quart d'heure largement à l'avantage des hôtes de cette rencontre. Mais le FC Metz va mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage (18 tirs contre 12), et lorsqu'Ibrahima Niane est fauché dans la surface par Rulli (21ème minute), c'est tout le contingent grenat qui va croire à la plus belle des réactions.

L'ouverture du score de Téji Savanier avec les commentaires de Thomas Jeangeorge. Copier

Mais malheureusement, Habib Diallo manque son penalty. Et le portier montpelliérain détourne parfaitement la tentative du serial-buteur messin. Le premier sera d'ailleurs régulièrement sollicité au cours de la rencontre, et va presque jusqu'à écœurer l'attaque du FC Metz, de plus en plus en vue au fur et à mesure du temps qui passe.

Coaching gagnant

A la pause, le FC Metz est alors mené, alors que le 5-3-2 tenté par Vincent Hognon butait désespérément devant les cages adverses. Le staff grenat va même croire au pire lorsque Gaëtan Laborde croit faire le break, alors qu'Oukidja se troue. Mais le but de l'attaquant héraultais est annulé pour position de hors-jeu (60ème minute).

C'est par son milieu de terrain que le coach messin va essayer de changer la donne. Habib Maïga sort d'abord au profit de Victorien Angban, puis c'est au tour de Farid Boulaya d'entrer en jeu à la place de Vincent Pajot (74ème minute). Le choix est payant pour le FC Metz puisque le "super-sub" grenat va remettre les compteurs à 0 quelques instants plus tard. Geronimo Rulli (encore lui) repousse magistralement une tête d'Habib Diallo. Le ballon revient dans les pieds de Boulaya qui décoche un missile dans les filets du MHSC (80ème minute).

L'égalisation du FC Metz avec les commentaires de Thomas Jeangeorge. Copier

Bien épaulé par un Alexandre Oukidja encore étincelant (mis à part sur le but refusé), les Messins vont tenir bon dans les dernières minutes. Ils passent même à un souffle de la victoire sur l'ultime dernière tentative de la rencontre, mais la tête de Thomas Delaine est mal ajustée. Au final, le FC Metz réalise ce que 4 équipes seulement ont su faire cette saison, à savoir : ne pas perdre à Montpellier. A l'issue de la 23ème journée, le classement des Grenats reste le même : figé à la 16ème place. La bonne opération de la fin de tableau est à mettre au profit de Nîmes, qui bat sèchement Dijon 2-0 et repasse barragiste.