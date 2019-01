Le FC Metz inflige une lourde défaite à son voisin de l'AS Nancy Lorraine

Metz, France

L'absence de coach Antonetti ne semble toujours pas avoir de sérieux impacts négatifs sur les troupes messines. Opposés à la formation nancéienne ce mardi soir, les joueurs du FC Metz ont déroulé pour s'imposer en patron sur le score de 3 buts à 0. Au classement, les Messins restent premiers devant le Stade brestois, avec 3 unités d'avance. Un match que vous pouvez revivre sur notre site.

Le scénario idéal

D'entrée de jeu, les espoirs des visiteurs de venir terrasser le leader chez lui dans ce derby ont volé en éclat. Les Grenats poussent et un carton rouge sévère à l'encontre de l'attaquant nancéien Malaly Dembélé tombe. Sur un coup de jambe non volontaire qui finit dans les parties intimes de John Boye, le joueur laisse ses partenaires à 10 contre 11, dès la 19ème minute de jeu.

Il n'en fallait pas plus pour le leader grenat pour se lâcher. Déjà très à l'aise sur les premiers instants, le FC Metz pousse mais sans concrétiser. C'est finalement sur un temps plus équilibré, en fin de première période, que le club à la Croix de lorraine trouvera enfin la faille. Ibrahima Niane se joue de toute la défense adverse et envoie une frappe splendide des 20 mètres. Ça se loge dans la lucarne de Guy-Roland Ndy Assembe et ça fait 1-0 pour les Messins (41ème minute).

Le récital continue ensuite

Le moral gonflé à bloc après cette ouverture du score, les Grenats reviennent avec d'excellentes intentions en secondes mi-temps. Le rouleau-compresseur se lance et l'ASNL, déjà 19ème au classement et toujours amputée d'un joueur, recule de plus en plus. Le break intervient à la 74ème minute. C'est Habib Maïga qui parvient à donner de l'air aux Grenats pour affronter le dernier quart d'heure dans la sérénité.

La réaction du capitaine messin Renaud Cohade Copier

C'est même un troisième but du FC Metz qui vient sceller le sort de la rencontre. Il est de nouveau pour Ibrahima Niane, dont la tête croisée sur un corner lui permet d'inscrire un joli doublé. Le score ne bouge plus par la suite, la victoire est large face au voisin nancéien qui repart de Metz avec une belle fessée.

Revivez les trois buts messins dans les conditions du direct avec les commentaires de Thomas Jeangeorge. Copier

C'est chaud en tribune est 💥 #FCMASNLpic.twitter.com/HmEVc6M4av — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) January 29, 2019