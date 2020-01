Le FC Metz l'emporte à Reims et se donne de l'air au classement de Ligue 1

Metz, France

L'opération comptable est magistrale ce samedi soir pour le FC Metz. En déplacement au stade Auguste-Delaune de Reims, les Grenats l'ont emporté sur la plus petite des marges, grâce à son incroyable buteur Habib Diallo (0-1). Vincent Hognon et les siens peuvent rentrer en Moselle avec le sourire : le club à la croix de Lorraine est le seul à marquer des points parmi les membres du "Gruppeto" de Ligue 1. En cette 21ème journée, jamais les Messins n'auront eu un matelas aussi confortable. Un succès à revivre sur notre site.

Un résultat rapidement acquis

Dans un stade aux allures de forteresse, tant les Champenois y sont à l'aise cette saison (une seule défaite contre Dijon lors de la 8ème journée), il ne fallait pas arriver en retard. Le match est parti sur des bases incroyables avec un jeu extrêmement séduisant de la part des visiteurs messins. Et la victoire sera finalement scellée dès la 3ème minute de jeu, lorsque Habib Diallo reprend parfaitement de la tête une merveille de centre de Fabien Centonze. La douche est froide pour Reims, mais le bonheur est incroyablement chaud pour Metz.

Le but du FC Metz avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Arthur Blanc. Copier

Dans la foulée (5ème minute), les Grenats sont même à deux doigts de mettre un second coup de poignard à leurs hôtes. Mais Ibrahima Niane ne maîtrise pas sa dernière passe, Diallo partait pourtant droit vers les cages de Predrag Rajković et comptait bien faire trembler les filets une deuxième fois en quelques minutes.

On en reste finalement là

Le temps fort grenat digéré, les Rémois vont progressivement reprendre du poil de la bête. Une grosse alerte peu avant la demi-heure ne changera finalement pas le cours du match. Pourtant, c'est alors une véritable tempête qui s'abat sur le 11 messin, incapable de sortir de ses 35 mètres. Mais jamais l'attaque champenoise ne viendra se montrer dangereuse, Alexandre Oukidja se fendant toutefois de trois belles interventions au cours de la partie.

La victoire est finalement acquise pour Metz et les sourires sont largement de mise. Amiens, Dijon et Nîmes ont tous perdu dans le même temps, respectivement contre Brest, Montpellier et Saint-Etienne. Les Grenats possèdent désormais 5 longueurs d'avance sur les Picards, barragistes, et 8 sur les Crocodiles, premiers relégables.