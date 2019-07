Le FC Metz lance sa saison 2019-2020 devant ses supporters

Pour la première fois, le FC Metz organisait ce lundi une grande soirée pour lancer sa saison 2019-2020. Au programme : concert, présentations des effectifs masculin et féminin et le dévoilement des trois tuniques que porteront les joueurs grenats l'an prochain.

Metz, France

Une grande cérémonie, largement musicale. C'est la formule choisie par le FC Metz pour lancer officiellement sa saison 2019-2020 auprès de ses supporters. Ce lundi, plusieurs centaines de fans grenats étaient réunis sur la place du marché couvert de Metz, au pied de la cathédrale, pour se payer un premier contact avec le nouvel effectif. En point d'orgue, la présentation des nouveaux maillots a eu un franc succès auprès des curieux.

Du déjà-vu

On ne change pas une équipe qui gagne du côté du FC Metz. Le duo de maillots domicile-extérieur ressemble à ce que les supporters avaient pu voir sur les pelouses de Ligue 2 la saison passée. Grenat d'un côté, blanc de l'autre. Comme souvent, la touche d'originalité se trouve dans le troisième maillot. Un ensemble noir avec du rose fluo sur les manches ainsi que sur le logo. "Je dois avouer que le troisième maillot me fait de l'oeil", confie Lucas, jeune fan grenat. "C'est la petite couleur rose qui me plaît et qui fait bien ressortir la croix de Lorraine."

Outre les tuniques que porteront les Messins l'an prochain, les supporters ont pu profiter d'un long concert mais aussi de la présentation des effectifs. Un show digne de la Ligue 1 selon Alexandre, qui arbore un large sourire à l'issue de la cérémonie mais qui n'a malgré tout pas acheté de maillot à 70€ sur place (50€ pour les abonnés). "Ça montre que le club a monté d'un cran. C'est la marque des grands et je pense que le club veut s'inscrire dans cette lignée." Les fans sont prêts, le premier match de préparation aura lieu ce mardi à 18h contre Charleroi à Homécourt.