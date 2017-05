Le FC Metz officiellement maintenu en Ligue 1 !

En s'imposant à Lille 2-0, le FC Metz a officiellement décroché son maintien en ligue 1 ce samedi soir. A 2 matchs de la fin, c'est un immense soulagement pour les Grenats.

Metz n'avait plus gagné à l'extérieur depuis le 19 novembre et une victoire à Toulouse 2-1. Ce samedi soir les Grenats ont réalisé un match solide dans le stade Pierre-Mauroy(au toit fermé) de Lille. Ils se sont imposés 2-0 grâce à Georges Mandjeck à la 36ème minute.

#LOSCFCM - L'ouverture du score de Mandjeck pour le FC Metz : pic.twitter.com/bZOze7nSw6 — La Causerie de L1 (@CauserieDeL1) May 6, 2017

Renaud Cohade a ensuite ajouté un 2ème but à la 55ème minute suite à un beau mouvement offensif.

#LOSCFCM - La magnifique frappe de Cohade qui permet au FC Metz de faire le break : pic.twitter.com/yrx0VbW46Q — La Causerie de L1 (@CauserieDeL1) May 6, 2017

A 2 journée de la fin de saison, le FC Metz a 42 points et ne pourra plus être rattrapé par les relégables, Nancy et Bastia, ni par le barragiste Dijon. Les Grenats joueront encore en ligue 1 la saison prochaine !

Le champagne a été débouché dans le vestiaires des Grenats à Lille.

Une grande joie pour le défenseur Espagnol Ivan Balliu blessé ce samedi soir.

Le classement de Ligue 1 après 36 journées.

Classement de Ligue 1 après 36 journées - lfp.fr

Les réactions de supporters.