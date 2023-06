Le FC Metz officiellement promu en Ligue 1 après la décision de la LFP sur le match Bordeaux-Rodez

Rencontre entre le FC Metz et Bastia lors de la 38e journée de Ligue 2 au stade St Symphorien de Metz.

Le FC Metz évoluera bien dans l'élite du football français la saison prochaine ! La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a tranché, dix jours après la dernière journée de Ligue 2. Le match entre Bordeaux et Rodez, décisif pour la montée en Ligue 1 comme pour la descente en National, avait été interrompu à cause de l'intrusion d'un supporter girondin sur la pelouse , qui avait bousculé le joueur du RAF pendant la célébration de son but. Après une semaine d'instruction, la LFP décide de donner match perdu aux Girondins de Bordeaux.

Cette défaite des Bordelais, qui les ramène à la troisième place de Ligue 2, permet aux Grenats de garder leur deuxième place obtenue après la victoire finale contre Bastia (3-2) . Le FC Metz est donc officiellement promu en Ligue 1, dans l'attente de possibles appels déposés par d'autres équipes. Le FC Annecy est notamment condamné à la descente en National à cause de la victoire de Rodez, en ballotage de fin de classement.

Un point en moins pour les Girondins la saison prochaine

Et la Ligue de football professionnel ne s'arrête pas là. Elle décide de sanctionner les Girondins de Bordeaux avec un point ferme retiré pour la saison 2023-2024. La tribune sud du stade Matmut Atlantique sera aussi fermée pour deux matchs fermes et deux matchs avec sursis.

