Le FC Metz présente son nouveau maillot devant 700 supporters

Ils n'avaient plus foulé les travées du Stade Saint-Symphorien depuis des mois. Les supporters du FC Metz ont découvert, ce jeudi, les nouveaux maillots du club, au cours d'un après-midi d'animations. L'occasion pour les 700 supporters inscrits d'assister à l'entrainement et de visiter le stade.

Les supporters du FC Metz présents à la présentation du maillot s'étaient inscrits et devaient présenter le pass sanitaire. © Radio France - Valentin Belleville

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les supporters ont assisté à l'entrainement avant la présentation du maillot. © Radio France - Valentin Belleville

Les supporters ont pu découvrir les coulisses du stade, et rentrer sur le terrains par le couloir des joueurs. © Radio France - Valentin Belleville

Visite de la nouvelle tribune

Ils ont également pu découvrir la nouvelle tribune sud. Avec ses deux nouveaux virages, elle comptera 7.955 places, portant les capacités du stade à 30.000 places.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un nouveau maillot grenat, avec des touches orange

Le club à la Croix de Lorraine a présenté son nouveau maillot, dans la continuité de la nouvelle identité visuelle et du nouveau logo du club.

L'équipementier Kappa décrit des maillots : "Avec la couleur grenat omniprésente (....) dans le respect de la nouvelle charte graphique et du nouveau logo du club. Avec les touches d’orange, ces maillots viennent mettre en avant le bassin industriel lorrain. Le feu et l’acier ont forgé le caractère lorrain au travers du temps notamment via la sidérurgie et la houille."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les nouveaux maillots du FC Metz ont été présentés ce jeudi. © Radio France - Valentin Belleville