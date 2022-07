Le FC Metz recrute... Bob Tahri !

L'ancien athlète mondial et actuel adjoint à la mairie de Metz, Bob Tahri intègre le staff du FC Metz. Il mettra ses connaissances en matière de données et de performance à profit au sein de la cellule de recrutement.

Le FC Metz n'a toujours pas enregistré la moindre recrue en vue de la saison prochaine, mais il intègre un nom prestigieux dans le monde du sport et bien connu dans la capitale mosellane : Bob Tahri rejoint le club à la Croix de Lorraine ! L'ancien athlète, spécialiste du demi-fond, intègre la cellule de recrutement en tant qu’analyste data.

Un passage par Monaco

Bob Tahri a multiplié les expériences depuis qu'il a quitté les pistes d'athlétisme. Depuis 2020, il est l'adjoint au maire de Metz, en charge de la jeunesse et de la politique de la Ville. Et le monde du football ne lui est pas étranger, loin de la. Bob Tahri a officié à l’AS Monaco entre 2018 et 2020, en tant que chargé de la performance.

De plus, il est titulaire Master 2 Méthodologie et ingénierie de la préparation à la performance et expertise et d’un Diplôme Universitaire en Ingénierie de la Haute Performance Sportive – Data Expertise. Ces connaissances en analyse des données seront mises à profit pour dénicher les futures recrues du club grenat.