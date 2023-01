Le FC Metz renforce son attaque avec Xhuliano Skuka

En s’engageant jusqu’en 2026 avec le FC Metz, Xhuliano Skuka retrouve ses repères. Cet attaquant de 24 ans a été scolarisé à Moulins-Lès-Metz puis Metz entre 2012 et 2016. Durant cette période, il était licencié au club du FC Devant-les-Pont.

Puis, Xhuliano Skuka a entamé sa carrière dans son pays d’origine, l’Albanie. Il a commencé par la 2e division durant la saison 2019-2020. A l’été 2021, il est recruté par le Dinamo Tirana, en première division. Six mois plus tard, l’autre club de la capitale l’engageait, le FK Partiziani Tirana.

Sur l’année écoulée, Xhuliano Skuka a inscrit 23 buts et délivré huit passes décisives. Il a par ailleurs goûté à la coupe d’Europe l’été dernier, avec la Ligue Europa Conference, il a joué deux matchs éliminatoires face au club géorgien du Saburtalo Tbilissi.

Et puis en octobre dernier, Xhuliano Skuka a été appelé en sélection albanaise. Il a marqué un but lors de son 4e match avec les Rouge et Noir face à l’Arménie.

Les supporters grenats auront l’opportunité de découvrir cet attaquant lors des deux séances d’entrainement ouvertes au public cette semaine, mercredi et jeudi à 10h30.

Transfert d’Amin Bassi au Houston Dynamo FC confirmé

Le club américain du Houston Dynamo FC a officialisé hier la signature de l’ex-milieu de terrain offensif messin, Amin Bassi. Il s’agit d’un contrat de deux ans, avec deux années de plus en option. Amin Bassin évoluera donc en MLS, la première division américaine.