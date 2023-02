Le FC Metz représente "un beau challenge" pour le SM Caen

Douzième à l'issue de la 13e journée et d'une défaite au Havre (2-0), le FC Metz a depuis su se remettre la tête à l'endroit. Il pointait à la 4e place du classement au moment de débuter cette 23e journée de Ligue 2 en recevant le SM Caen . Et en cas de victoire ce lundi soir, les Lorrains rejoindront Bordeaux à la 3e place du classement.

"C'est une équipe qui est revenue très très fort dans ce championnat, analyse le coach caennais Stéphane Moulin. La surprise, c'est qu'ils aient mis du temps à retrouver la bonne carburation. Ils sont revenus de très loin comme quoi tout est possible quant on arrive à faire des séries."

Enchaîner après Bastia?

Le Stade Malherbe Caen a justement toutes les peines du monde à enchaîner deux victoires de rang. Il ne l'a réussi qu'une seule fois cette saison lors des deux premières journées à Nîmes (0-1) et face à ... Metz (1-0). La meilleure série d'invincibilité des Caennais remonte également au début de championnat, lors des six premières journées.

Metz est l'exemple à suivre comme l'avait été Bastia avant que le SMC ne stoppe la série corse (Cinq victoires en Six matchs). Les Lorrains viennent d'enchaîner neuf matchs sans défaite (Six victoires et trois nuls).

Répondre au défi lorrain

A l'aller en août dernier à d'Ornano, Caen avait su répondre à l'intensité mise par les Messins avec un brin de réussite selon Stéphane Moulin. La feuille de route sera la même au retour ce lundi à Saint Symphorien. "Ils ont gardé les qualités qui sont pour moi essentielles dans le football. C'est la vitesse, la percussion, la capacité à éliminer les adversaires quasiment dans toutes les zones du terrain. C'est ce qui rend ces équipes-là difficiles à lire parce qu'elles ont un collectif mais elles ont aussi beaucoup d'individualité capable de faire des différences."

Un nouveau test face à une équipe du Top 5

"On peut considérer que Metz avec les Sochaux, les Bordeaux, Le Havre, est ce qui se fait de mieux en Ligue 2. C'est un beau challenge" , estime le coach caennais. Jusqu'ici, Caen n'a pas à rougir dans ses confrontations directs face aux équipes du Top 5. Les footballeurs caennais présentent même un bilan équilibré (Deux victoires, un nul et deux défaites avec six buts marqués pour six encaissés) avant d'entamer les confrontations retours.

FC Metz - SM Caen à suivre ici ce lundi à partir de 20h

