Le FC Metz retrouve le sourire en faisant match nul à Lille (0-0)

Metz, France

Ce n'était vraiment pas facile pour le FC Metz d'entrer dans ce match face à Lille. Au stade Pierre-Mauroy, les Grenats ont largement subi pendant une bonne dizaine de minutes lors de l'entame du match de cette 13ème journée de Ligue 1. Sans doute, l'accident de Manuel Cabit 6 jours auparavant trottait dans les têtes. Mais malgré tout, face à des Lillois intraitables à la maison, les Messins ont conservé leur cage inviolée et quitte le Nord avec un bon point. Le club à la croix de Lorraine n'est plus relégable... temporairement. Un match nul (0-0) à revivre sur notre site.

Opa Nguette sonne la révolte

Malgré une entrée en matière compliquée où Lille prenait largement ses quartiers dans la moitié messine, le FC Metz va finalement entrer à retardement dans son match. Au quart d'heure de jeu, les joueurs de Vincent Hognon commencent à se montrer plus insistants, notamment grâce à Opa Nguette, que le but face à Montpellier une semaine plus tôt a sublimé. Ce dernier sera d'ailleurs fauché dans la surface sans que Florent Batta, l'arbitre de cette rencontre, ne bronche.

En fin de premier acte, c'est Lille qui retrouve plus d'allant. Le club européen ne trouvera cependant pas la faille. Et c'est tout le contingent messin qui, au moment de retrouver les vestiaires, se prend à rêver à empocher un résultat face à un gros du championnat de Ligue 1.

Tous derrière !

En deuxième période, le LOSC va continuer sa progression vers l'avant, mais sans jamais se montrer particulièrement dangereux auprès d'Alexandre Oukidja. C'est même le portier qui est à l'origine de la plus sérieuse action de cette seconde moitié lorsque sa relance à la main trouve Thomas Delaine au milieu de terrain, qui n'a plus qu'à débouler seul pour défier Mike Maignan. Or, le latéral nordiste Reinildo ne l'entend pas de cette oreille et fauche le malheureux grenat. Pas de rouge, simplement le jaune pour le Lillois. Bilan beaucoup plus sérieux en revanche pour le Messin, condamné à la sortir sur civière, la cheville étant trop durement touchée.

Le bus est ensuite garé côté grenat, mais rien n'y fera pour Lille, à aucun moment, les filets ne trembleront. Le FC Metz empoche un point, pour Manuel Cabit, son joueur toujours hospitalisé à Reims. Sentimentalement, le résultat est déjà intéressant, mais sportivement, il l'est tout autant, puisque les Messins ne sont plus relégables ce samedi soir. Il faut certes attendre le résultat de Toulouse ce dimanche contre Montpellier, mais la bouffée d'air fait du bien après une semaine bien compliquée en Moselle.