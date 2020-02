Le FC Metz s'impose contre Saint-Etienne et enchaîne un troisième succès consécutif en Ligue 1

Metz, France

Même le Stade Saint-Symphorien, pourtant clairsemé en ce dimanche gris, est entré en fusion. Les supporters sont aux anges. Face à Saint-Etienne, le FC Metz vient d'enchaîner un troisième succès de rang (3-1) en championnat. Et avec la manière ! La copie très intéressante proposée par les Grenats vient couronner le rythme effréné des Messins en Ligue 1. Sur les 5 dernières journées, le club à la Croix de Lorraine a tout simplement le 2ème bilan du championnat, avec l'Olympique de Marseille, et juste derrière le Paris-Saint-Germain. Une victoire à revivre sur notre site.

Une entame terne

Pourtant, rien ne laissait présager d'un tel scénario. Sur sa pelouse, le FC Metz peine réellement à entrer dans son match. Les visiteurs dictant leur loi dans la moitié de terrain de leurs hôtes, sans jamais toutefois se montrer vraiment incisifs. Et sur sa première occasion, qui intervient tout de même à la 44ème minute, Opa Nguette, alors pointé du doigt pour son inefficacité, profite de la bourde de Trauco sur une ouverture de Habib Diallo, pour placer sa frappe dans le petit filet de Stéphane Ruffier.

Quel plaisir !

Le coup d'échiquier est magistral. Les Grenats torpillent les velléités stéphanoises à quelques instants seulement du retour aux vestiaires. Les Verts ne s'en relèveront pas. A la reprise, le FC Metz va rapidement faire le break, et lorsque les Grenats marquent, Habib Diallo n'est jamais loin. L'attaquant messin est à la conclusion d'une formidable séquence mosellane, en plaçant parfaitement sa frappe dans les cages de l'ASSE (63ème minute).

En face, le choc est terrible, et le secteur offensif du FC Metz est complètement libéré. Seulement 7 minutes plus tard, Opa Nguette se fend d'un doublé pour creuser encore plus l'écart. Malheureusement, la joie est de courte durée pour l'ailier grenat qui demandera sa sortie immédiate, touché à la jambe. L'AS Saint-Etienne, club le plus titré de l'histoire de la Ligue 1, est au fond du trou et ne sortira la tête de l'eau qu'un bref instant pour sauver l'honneur. Romain Hamouma y va de son but à quelques instants du temps additionnel. Pas de problème, le sort de cette partie était déjà fixé.

La pression ? Inconnue au bataillon

Si le FC Metz impressionne, c'est par sa dynamique actuelle. Ce samedi, ses 4 concurrents au maintien avaient tous pris des points et se montrait insistants dans les basques messines. Même pas peur pour les hommes de Vincent Hognon/ Grâce à leur solidité en défense et leur allant en attaque, ils prennent donc 7 points sur Amiens, barragiste, et 8 sur Nîmes, premier relégable. Les Messins se prennent même à rêver de délaisser le grupetto du championnat pour y retrouver le ventre mou. Son adversaire du soir n'est plus qu'à 2 unités, la 10ème place occupée par Strasbourg à 4.