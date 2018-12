Le FC Metz s'impose en leader face au Red Star pour la 17ème journée de Ligue 2

Metz, France

La tâche n'a pas été aussi aisée que prévue pour le FC Metz dans cette 17ème journée de Ligue 2. Face au Red Star, bon dernier du championnat, les Grenats ont dû attendre la seconde période pour trouver la faille. C'est le serial-buteur messin Habib Diallo qui inscrit un doublé pour donner trois nouveaux points aux Mosellans. Un match que vous pouvez revivre sur notre site.

L'analyse de Thomas Jeangeorge

Une première mi-temps sans saveur

Les affaires n'ont pas démarré de la meilleure des manières. Sans leur capitaine habituel Renaud Cohade, écarté du 11 de départ, les joueurs de Frédéric Antonetti ne trouvaient aucune solution face au bloc audonien. Aucune action franche n'est à évoquer dans les 45 premières minutes. Et les protagonistes retournent aux vestiaires dos-à-dos.

Ça se réveille en seconde période

C'est plus tard dans le match que le FC Metz va prendre conscience de l'enjeu de cette partie, au lendemain du nul de Lorient à Auxerre (0-0) et alors que Lens et Brest s'affrontaient dans le même temps. Les Grenats vont enfin se comporter en leader qui joue le bon dernier et Habib Diallo débloque la situation peu avant l'heure de jeu (54ème). Sur un centre parfait du latéral Thomas Delaine, il place une belle tête croisée qui trompe le portier visiteur.

L'attaquant du club à la croix de Lorraine récidive à la 77ème minute. Balliu est fauché dans la surface et le penalty est tranquillement transformé pour faire le break (2-0). La fin de match est gérée, et le FC Metz ramène trois points précieux. D'autant que Brest s'est incliné à Lens et laisse les Mosellans prendre le large au classement.

Le résumé sonore du match avec les commentaires de Thomas Jeangeorge.