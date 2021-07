Le FC Metz s'impose sur Nancy en amical (3-2)

Premier match de préparation, et premier succès pour le FC Metz dans le derby face à l'ASNL grâce à un double de Lenny Joseph et un but de Georges Mikautadze. Lefebvre et Bertrand sont les buteurs nancéiens.

Même en match amical, même à l'abris du regard des supporters et de leur rivalité régionale, remporter un derby lorrain n'est jamais anodin. Et c'est le FC Metz qui est ressorti avec la victoire face à l'ASNL (3-2) dans ce qui constituait pour les grenats le premier match de leur préparation estivale.

Doublé pour Joseph

Une rencontre assez animée, à huis-clos donc, sur l'un des terrains du centre d'entrainement de Frescaty où chacune des équipes a eu l'avantage. D'abord Nancy, plus en jambe avec une préparation plus avancée, qui ouvrait le score dés la 8e minute par Grégoire Lefebvre. Georges Mikautadze puis Lenny Joseph redonnaient l'avantage aux messins (30e et 48e). Dorian Bertrand ramenait les deux équipes à égalité (53e) avant que Joseph, pour son doublé, ne donne définitivement la victoire aux siens à dix minutes de la fin.

Une première sortie positive donc pour les joueurs de Fréderic Antonetti, ponctuée de buts marqués par des espoirs de l'effectif : Lenny Joseph, tout juste arrivé du Puy et Georges Mikautadze qui compte bien confirmer son excellente année de prêt à Seraing la saison passée. Les grenats prendront ce mercredi la direction des Pays-Bas pour dix jours de stage.

Premier revers pour l'ASNL de Daniel Stendel

Pour l'ASNL, c'est la première défaite en préparation, après des succès contre Dijon (2-1) et Epinal (3-0) et des matchs nuls contre Differdange (1-1) et Thaon (2-2). Les hommes de Daniel Stendel auront une dernière répétition générale face à Guingamp ce samedi au stade Marcel Picot avant la reprise du championnat de Ligue 2 le 24 juillet à Pau.