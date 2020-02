Le FC Metz se déplace à Montpellier pour poursuivre sa série de victoires en Ligue 1

Le FC Metz se déplace se mercredi à 19h au Stade de la Mosson de Montpellier avec un objectif clair. Il s'agit pour les Grenats de continuer sur leur lancer de 3 matches consécutifs remportés. Et donc de prendre encore plus de distance avec la zone rouge en cette 23ème journée de Ligue 1.

Metz, France

"On a envie que ça dure le plus longtemps possible." Les mots de Vincent Hognon, coach du FC Metz, sont révélateurs de l'ambiance positive qui règne dans le vestiaire grenat depuis quelques temps. Invaincus depuis 5 journées de Ligue 1, les Messins n'ont surtout rien connu d'autre que la victoire sur leurs trois dernières sorties en championnat. Après Strasbourg, Reims et Saint-Etienne, c'est au tour de Montpellier de passer le test du Graoully.

Le MHSC gère à domicile

Mais attention à la surchauffe : le 23ème acte de Ligue 1 débarque seulement 3 jours après son prédécesseur. Et les Héraultais sont de leur côté vexés en ce moment. Laminés par le Paris-Saint-Germain (5-0) ce dimanche, mais surtout éliminés par Belfort en 8èmes de finale de la Coupe de France le 28 janvier. "On serait bien mal placés de les juger sur le match de Belfort quand on voit ce qu'on avait présenté à Rouen", tempère Vincent Hognon. Le technicien grenat retient surtout la facilité de Montpellier à domicile. Son antre de la Mosson n'a plus assisté à une défaite à la maison depuis 3 matches.

Ça ne va pas durer jusqu'à la fin de saison

Quoiqu'il en soit, les Messins vont se déplacer dans le sud le cœur léger. Dans ce contexte inédit en cet exercice 2019-2020, l'ambiance dans le vestiaire est plus que jamais agréable. "C'est vrai qu'il y a plus de confiance, de liberté de soulagement", confie l'attaquant Ibrahima Niane. Mais comme souvent, c'est le staff grenat qui ramène tout le monde à la raison. "Ça ne va pas durer jusqu'à la fin de la saison", explique Vincent Hognon. "On en est conscient. Ce qu'on veut, c'est progresser, avancer et faire des bonnes performances. C'est pour cela qu'on guette surtout le relâchement."

Pour ce déplacement, l'effectif grenat sera une nouvelle fois orphelin du milieu Adama Noss Traoré. Son état s'améliore considérablement, pour celui qui a repris l'entraînement normalement ce mardi, mais il reste toutefois encore trop juste. De son côté, la petite alerte d'Opa Nguette ne lui coûte pas sa place dans le groupe messin. Mais l'attaquant est encore incertain avant le coup d'envoi de la partie. Le match sera à vivre en intégralité sur France Bleu Lorraine, la radio de tous les déplacements du FC Metz, avec Thomas Jeangeorge et Arthur Blanc.