Le FC Metz n'est plus invaincu cette saison en Ligue 2. Ce samedi, les joueurs de Frédéric Antonetti ont baissé pavillon face à une solide formation du Paris FC, qui a su tenir à 10 contre 11 pendant une heure de jeu (2-1). Un match que vous pouvez revivre sur notre site.

#PFCFCM Le #FCMetz rentre donc de la capitale sans le moindre point et met fin à sa série de victoires. Les Grenats conservent tout de même la tête du championnat de @DominosLigue2. Le résume de la rencontre est à lire ici ▶️ https://t.co/yw23540iB7pic.twitter.com/NRDi4nffLT — FC Metz ☨ (@FCMetz) September 22, 2018

Trop mal entrés dans leur match, les Messins ont vite encaissé le premier but de la rencontre. Il est venu du latéral gauche Romain Perraud qui crucifiait Alexandre Oukidja d'une frappe venue de l'entrée de la surface (1-0, 12'). Un coup du sort qui en amène un autre pour le FC Metz, puisque c'est Opa N'guette, qui sortait juste après sur blessure.

Le FC Metz en supériorité numérique

Puis revient l'espoir. Julien Lopez appuie trop son tacle sur Thomas Delaine et se fait exclure immédiatement (36'). Les Messins n'en profiteront pas et se feront même surprendre quelques instants plus tard lorsque Frédéric Bong coupe bien un centre de la tête et fait le break (2-0, 45').

Un bon retour des vestiaires

Puis une nouvelle fois, on va y croire du côté des Grenats qui d'entrée de jeu en seconde période réduisent l'écart. C'est Habib Diallo, le serial buteur, qui marque de la tête, sa 10ème réalisation cette saison en Ligue 2 (2-1, 46'). L'attaque tourne mieux mais le Paris FC n'a pas acquis sa réputation de bonne défense pour rien. Progressivement, les Parisiens vont endormir la rencontre et se laisser glisser vers une solide victoire, la quatrième en quatre matches à Charléty cette année.

Au classement, le FC Metz conserve toutefois sa première place, malgré la série d'invincibilité qui prend fin. Lorient reste juste derrière en embuscade, avec trois points de retard.