Le FC Metz va vouloir se relancer en Coupe de la Ligue contre Brest

Metz, France

Il faut rebondir, se relever après la frustrante défaite 2-0 ce samedi à Lyon. Le FC Metz joue Brest à domicile ce mercredi à 21h05 pour une place en huitième de finale de Coupe de la Ligue. L'occasion pour les Messins d'oublier le quotidien difficile de la Ligue 1 pour se concentrer sur un trophée qui vit ses derniers mois. Mais aussi le moment pour le coach Vincent Hognon et le staff de faire un peu tourner l'effectif pour faire souffler les cadres de l'effectif.

Trois titulaires absents

Le technicien grenat va en effet devoir faire sans trois de ses principaux joueurs. Habib Diallo est toujours souffrant suite à un double-choc, à Metz et en sélection, à la cheville droite. Et John Boye ainsi que Thomas Delaine sont toujours pris en charge à l'infirmerie. On devrait donc voir du sang neuf sur la pelouse du Stade Saint-Symphorien ce samedi, des joueurs devant prendre leur chance en main. "Ça peut permettre à des joueurs de se révéler", confie Vincent Hognon.

En première ligne desquels Paul Delecroix, habitué à jouer la Coupe l'an passé et qui ne va pas déroger à la tradition. Il sera dans les cages du FC Metz ce mercredi en remplacement d'Alexandre Oukidja. Des jeunes du club comme Sami Lahssaini ou Boubacar Traoré pourraient également avoir une chance de fouler la pelouse messine. "Quand on joue tous les trois jours, on cherche forcément un peu de fraîcheur, de faire vivre un peu le groupe au mérite, sur la coupe avec des jeunes", poursuit Vincent Hognon.

Deuxième duel mosellan-breton

Face à Brest, le FC Metz va également retrouver un adversaire qu'il a déjà croisé cette année en Ligue 1. C'était au Stade Francis-Le Blé le 5 octobre dernier lors de la 9ème journée de championnat. Une défaite 2-0 en Bretagne à laquelle Vincent Hognon ne souhaite pas penser à l'aube de cette nouvelle confrontation en Coupe de la Ligue. "Ils vont faire tourner aussi, donc je ne suis pas sûr que ce soit une copie conforme. Je ne veux pas que c'en soit une, je veux qu'on fasse mieux et qu'on gagne", explique Vincent Hognon.

Quoiqu'il en soit, les Grenats devront par la suite se tourner rapidement vers la Ligue 1 et la 12ème journée contre Montpellier, toujours à la maison. En attendant, vivez la rencontre entre Metz et Brest en direct et en integralité sur l'antenne de France Bleu Lorraine ce mercredi à partir de 21h.