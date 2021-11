Le FC Morteau-Montlebon défiera les pros de Dijon au 8e tour de la Coupe de France

Trois équipes franc-comtoises poursuivent leur aventure en Coupe de France de football, à l'issue du 7e tour. Comme Sochaux et Jura-Sud, qualifiés ce samedi soir, les amateurs de Morteau-Montlebon ont validé leur billet ce dimanche après-midi et recevront Dijon (Ligue 2) au 8e tour.

Plus de 800 fervents supporters au stade Henri Schaller de Montlebon dans le Haut-Doubs, le 14 novembre 2021, pour le 7e tour de la Coupe de France entre le FC Morteau-Montlebon et Nogent-sur-Seine

Pensionnaire de National 3, le FC Morteau-Montlebon a bien su concrétiser ses deux avantages supposés lors de son 7e tour de la Coupe de France ce dimanche après-midi, face à Nogent-sur-Seine (Aube). Jouer à domicile, sur sa pelouse fétiche -mais bien humide, grasse et fraîche (5° au thermomètre)- du petit stade Henri Schaller de Montlebon perché sur les hauteurs de Morteau dans le Haut-Doubs, où s'étaient massés plus de 800 fidèles et bouillants supporters. Et affronter un adversaire évoluant une division plus bas, en Régional 1 où il est toutefois invaincu depuis le début de saison...

Au final, superbe victoire (4-0) et qualification : grâce aux buts signés Rachid Benchagra (doublé), Tim Journot et Lucas Gaume qui permettent ainsi au club franc-comtois de passer le cap du 7e tour pour la deuxième fois de son histoire seulement, après 2017 (éliminé par Pontarlier à l'époque) !

Et maintenant, les pros de Ligue 2 de Dijon, encore à domicile

L'aventure en Coupe de France continue donc pour les footballeurs amateurs de Morteau-Montlebon qui, avant le coup d'envoi, connaissaient déjà leur prochain adversaire au 8e tour (tirage au sort effectué en même temps que celui du 7e tour) : il s'agit des pros du Dijon FCO ! L'actuel 16e de Ligue 2, relégué de Ligue 1 cette saison, s'était qualifié ce samedi soir (3-0 à St-Apollinaire/N3). Cette affiche face aux Dijonnais se jouera dans le Haut-Doubs.

Sochaux et Jura-Sud à l'extérieur au 8e tour

Les deux autres qualifiés du foot franc-comtois se déplaceront pour le 8e tour. Tombeur logique de Bresse-Jura (Régional 2) ce samedi, Sochaux (4e de Ligue 2), ira jouer chez d'autres amateurs : Montchat-Lyon (Régionale 2).

Et Jura-Sud (National 2), vainqueur du derby départemental à Lons-le-Saunier (Régional 1) ce samedi, traversera la "frontière" avec l'Ain voisin pour aller y défier Bourg-Péronnas (National 1) qui est allé chercher sa qualification à Jura-Dolois (N3) ce week end.

Les résultats complets des Francs-Comtois au 7e tour

samedi (13 novembre)

Bresse-Jura (Régional 2) - FC Sochaux-Montbéliard (Ligue 2) : 1-3

(Ligue 2) : Jura-Dolois (National 3) - Bourg-Péronnas (Ain / National 1) : 0-4

Lons-le-Saunier (Régional 1) - Jura-Sud (National 2) : 2-4

dimanche (14 novembre)

Morteau-Montlebon (National 3) - Nogent-sur-Seine (Aube / Régional 1) : 4-0

Le programme des trois équipes franc-comtoises au 8e tour

27 et 28 novembre