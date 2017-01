Le FC Mulhouse passe sous pavillon américain

Le jour de l'investiture de Donald Trump aux Etats-Unis, le FC Mulhouse est passé sous présidence américaine. Gary Allen, un homme d'affaires de 49 ans, est devenu propriétaire du club en grosse difficulté en CFA. I ambitionne le maintien cette saison et une remontée en Ligue 2 à moyen terme.

On ne sait pas encore quelle marque il laissera dans le club, mais un président américain a pris la tête ce vendredi soir du FC Mulhouse, le jour de l’investiture de Donald Trump aux Etats-Unis. Gary Allen, un homme d’affaire californien de 49 ans, possède déjà un club de football outre Atlantique dans l’Oregon.

Le FCM sauvé du dépôt de bilan

Il a nommé ce vendredi soir à l’issue de l’assemblée générale du club, en remplacement de l’ex président Alain Dreyfus qui a souhaité passer la main. Gary Allen a déjà sauvé le club du dépôt de bilan en injectant une somme importante, on évoque 150 000 euros.

La Ligue 2 comme objectif à moyen terme

"Je veux aller vers les sommets, rien d'autre. Le but pour nous sera de gagner et former une grande famille", résume Gary Allen. L'urgence c'est de sauver le club en CFA, le quatrième niveau français. Le FCM, désormais entraîné par Noël Tosi, est dernier du classement. Le nouvel investisseur veut ensuite jouer la montée en national dès la saison prochaine, puis en Ligue 2 à moyen terme. Des objectifs ambitieux pour un club qui végète depuis près de 20 ans en CFA.