EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du FC Nantes face au Nîmes Olympique

Nîmes, France

Objectif : enchaîner deux victoires de suite, ce samedi soir, pour le FC Nantes. Après avoir battu Dijon, la semaine dernière à la Beaujoire, les Canaris se déplacent à Nîmes. Ils sont sixièmes de Ligue 1, les Nîmois dix-neuvièmes. Sur le papier, c'est donc tout à fait jouable, d'autant plus que les joueurs sont en confiance, mais ils préfèrent se méfier de l'ambiance bouillonnante du stade des Costières.

Nîmes joue sa survie en Ligue 1

"On connaît tous le stade des Costières et son ambiance, rappelle le défenseur Charles Traoré. C'est aussi une équipe qui joue sa survie en Ligue 1. On sait donc que ce ne sera pas un match facile, comme tous les matchs de championnat cette saison. On va là-bas avec humilité pour essayer de ramener quelque chose. Cette équipe là est dans une phase difficile, à nous de répondre présents sur le terrain."

Le Nîmes Olympique reste sur 10 matchs sans victoire en championnat.

C'est aussi, évidemment, ce que souhaite l'entraîneur des Canaris, Christian Gourcuff. Lui est plus confiant sur la capacité de ses joueurs à s'imposer à Nîmes, eux qui ont gagné deux de leurs trois derniers matchs. Il espère aussi qu'ils prendront des points pour creuser l'écart sur leurs poursuivants avant de peut-être penser à se rapprocher du haut du classement.

"En trois journées, les écarts au classement se sont creusés, explique Christian Gourcuff avant le déplacement de son équipe dans le Gard. Alors que, jusque-là, il y avait une grande homogénéité au classement. En battant Toulouse et Dijon, on s'est donné un petit peu d'air et, à l'inverse, après avoir enchaîné les défaites, Toulouse se retrouve un peu distancé. Ce n'est pas fini, évidemment, mais en une semaine, les écarts se sont creusés. Pour nous, de toute façon, tant qu'on aura pas 42 points, on pense au maintien, ce qui n'exclut pas d'avoir des ambitions après."