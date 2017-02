Le FC Nantes abat l'OM ! Victoire étincelante 3-2, La Beaujoire aux anges

Devant 32 500 supporters, les Canaris ont asphyxié l'Olympique de Marseille dès les premières secondes du match. Le score final (3-2) aurait même pu être beaucoup plus lourd avec un supplément de réalisme. Le FC Nantes offre une soirée magique au peuple Jaune et Vert, la plus belle de la saison.

Des morts de faim. Des chiens sur le terrain qui s'arrachent pour le maillot Jaune et Vert. C'est ce qu'a réalisé le onze nantais ce dimanche soir contre l'Olympique de Marseille pour offrir aux 32 500 supporters présents à la Beaujoire la plus belle victoire de la saison (3-2). Après deux défaites consécutives à domicile, et surtout plombé par son bilan catastrophique à la maison (pire équipe de Ligue 1, cinq buts marqués...), le FC Nantes a surpris tout le monde en attaquant le match pied au plancher !

Ca fait partie des matches que je vais retenir dans ma carrière. Je n'ai pas beaucoup joué de grands matches comme ça et surtout gagner, le dimanche soir à 21h quand tout le monde vous regarde. [...] On a réussi à le faire, maintenant on va savourer !" - Valentin Rongier, l'excellent milieu des Canaris

L'OM s'était présenté à la Beaujoire avec son armada offensive, Maxime Lopez, Florian Thauvin, Morgan Sanson et surtout Dimitri Payet. Mais loin d'être impressionnés, les Nantais ont imprimé un pressing fou et jamais les Olympiens n'ont pu respirer plus d'une seconde. Sans Amine Harit (suspendu) ni Jules Iloki (retour de blessure), le FCN a joué simple avec de longs ballons vers le duo Emiliano Sala - Mariusz Stepinski dans le dos de la défense marseillaise. Une tactique qui a fonctionné à merveille. Patrice Evra et Rolando ont vécu un véritable calvaire.

Une victoire le dimanche soir à 21h - Une première depuis plus de 10 ans pour les Canaris !

Les attaquants nantais se sont régalés, à l'image d'un Mariusz Stepinski enfin buteur. Après l'ouverture du score signée Diego Carlos suite à un cafouillage dans la surface à la 12ème minute, le Polonais profite d'un centre de Lucas Lima pour réussir un coup du sombrero devant Rolando avant de crucifier Yohan Pelé d'une demi-volée (4ème réalisation en Ligue 1). A la 20ème minute, Nantes mène 2-0. Et malgré les réductions du score marseillaises, les Canaris ont tout emporté sur leur chemin. Le symbole étant le troisième but d'Adrien Thomasson, inscrit à peine 50 secondes après le premier but marseillais.

Patrice Evra a vécu un calvaire à la Beaujoire © Maxppp - Ouest France

Et les Canaris ont bien choisi leur jour. C'est la première fois depuis 2006 que le FC Nantes remporte l'affiche du dimanche soir en Ligue 1 ! Pour retrouver trace d'une telle victoire, il faut remonter au 24 septembre 2006 et c'était....contre l'OM ! Un succès 2-1 et des buts nantais signés Guillaume Norbert et, ironie de l'histoire, Dimitri Payet. La star marseillaise n'a en effet rien pu faire pour relever son équipe. Seul Bafé Gomis a sauvé les meubles. Grâce à deux buts de renard (il en est désormais à 16 en Ligue 1), il a permis à Marseille de croire en ses chances jusqu'au bout. C'est d'ailleurs à sa sortie sur blessure à 20 minutes de la fin que Marseille est redevenu inoffensif.

C'est un scénario un peu fou. La première période a été fantastique avec deux buts ! On aurait même pu en marquer plus. C'est une grande victoire. Je pense que le maintien on va y arriver" - Guillaume Gillet, milieu du FC Nantes

Désormais, le FC Nantes se classe 12ème de Ligue 1 avec un match en retard (à Bastia) et compte 29 points, 7 de plus que les relégables. Pas suffisant pour que le défenseur Koffi Djidji ne s'enflamme :"Ce n'est qu'un match. On ne va pas sauter au plafond. Maintenant il faut se projeter sur Metz et Dijon qui seront deux rencontres très importantes". Nantes a désormais son match référence et peut compter sur ses recrues. Felipe Pardo, titulaire sur l'aile droite ce dimanche, a brillé en donnant la nausée à Patrice Evra. Quant à Sergio Oliveira, il a disputé ses premières minutes en Jaune mais il est entré en fin de match sans réellement pouvoir se mettre en lumière.

Le prochain match des Canaris sera un déplacement à Metz samedi 18 février. L'occasion d'écarter un concurrent dans la lutte pour le maintien mais également de se venger de la lourde défaite de l'aller à la Beaujoire (0-3, triplé de Mevlut Erding).