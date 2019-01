Le FC Nantes assure sa qualification

Beaujoire, Nantes, France

Dans un froid glacial, le FC Nantes a assuré l’essentiel, à savoir la qualification en 16e de finale de la Coupe de France aux dépends d'un Châteauroux entreprenant. Une bonne habitude que le club entretien depuis 2015 mais qui, cette année, n’aura pas forcément que des vertus. Déjà surchargé avec deux matchs de Ligue 1 en retard (face à Montpellier et à Nîmes), le calendrier de ce début 2019 se retrouve alourdi d’un nouveau rendez-vous, programmé le mardi 22 ou le mercredi 23 janvier. D’ici la réception de Saint-Etienne pour boucler le premier mois de l’année, les Canaris auront ainsi disputé pas moins de… sept rencontres !

Le mercato est ouvert, les rumeurs sont lancées...

Pour maintenir tout le groupe concerné, c’est une bonne chose, mais le groupe, justement, à quoi ressemblera-t-il dans les prochaines semaines ? Car si sur le terrain, les hostilités ont bien repris ce vendredi soir, l’actualité a largement démarré en coulisses avec l’ouverture du mercato d’hiver le 1er janvier et, avec elle, déjà, son lots de rumeurs qui ne sont pas prompts à rassurer les supporters et, surtout, coach Vahid. Ainsi, le président Waldemlar Kita continuerait de s’activer pour un départ d’Emiliano Sala vers Cardiff (actuel 17e de Premier League anglaise). On parle aussi d’une possible vente de Lucas Lima à l’OM. En plus d'un chèque de 5 M€, le fanion azuréen inclurait Grégory Sertic dans la transaction. Pourquoi pas… Sauf que l’ex Bordelais, au salaire démesuré, n’affiche pas une forme très olympique justement, lui qui n’a foulé les terrains de l’élite qu’à trois reprises cette saison (18 apparitions depuis 2016 en L1 avec l’OM) ! Autre élément essentiel de la défense nantaise, Diego Carlos que l’AS Monaco a placé dans son viseur… Bref, c’est presque la colonne vertébrale des Canaris qui pourrait filer dès cet hiver. Et pour compenser ? Aucun nom (sauf Sertic) n’a pour l’instant circulé. Mais nulle doute que la nouvelle cellule recrutement (qu’a rejoint l’ancien défenseur Jean-Marc Chanelet) devra se mettre vite à l’ouvrage pour soulager la possible amertume de Vahid Halilhodzic…

Limbombé et Louza inaugurent leur compteur

En attendant, le Franco-Bosnien peut savourer ce premier succès de l'année, 4-1, décroché avec un onze très remanié et un système inédit avec trois défenseurs qui n'a pas été convaincant. Ce qui l'a été, en revanche, c'est le générique offensif qui comprend deux nouveaux noms comme Anthony Limbombé, auteur de son premier but avec le FCN cette saison, et Imran Louza, lequel a profité de son baptême en pro pour faire parler la poudre ! René Krhin (sorti sur blessure) et Kalifa Coulibaly (par ailleurs double passeur décisif) complètent le tableau. Rendez-vous lundi pour le tirage au sort des 16es de finale et, dès le lendemain, mardi, pour la réception de Montpellier et le retour d'un certain Michel Der Zakarian à la Beaujoire.