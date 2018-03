Vélodrome, Marseille, France

Avec six points pris sur vingt-quatre possibles depuis la trêve, le FC Nantes se présente face à l'OM, qui en compte dix-sept dans la même période. Ce dimanche soir, les deux équipes s'affrontent pour la 28ème journée de Ligue 1. Mais les Nantais ne font pas de complexes, face au troisième du classement.

"La situation est bonne. J'ai un bon groupe, qui a une bonne condition physique, mentale. Il travaille bien. Il est motivé. Donc je suis tranquille." L'entraîneur Nantais, Claudio Ranieri ne se démotive pas. Et pourtant, il y aurait de quoi. Sept buts encaissés en quatre matchs. Ça ne ressemble pas à l'équipe qu'il dirigeait en première partie de saison.

Si l'équipe joue mal et qu'elle perd, c'est qu'il y a un problème. Mais si l'équipe joue bien, qu'elle perd ou fait match nul, c'est le football" - Claudio Ranieri

Mais l'Italien préfère retenir les bons côtés plutôt que les mauvais. Les 27 tirs tentés contre Amiens lors du dernier match, plutôt que la défaite, sans avoir marquer. "On s'est créé beaucoup d'occasions, on a beaucoup frappé. Beaucoup plus que quand on gagnait 1-0." Alors maintenant, il faut juste travailler et attendre que la réussite revienne.

On va améliorer tout ça et retrouver la victoire" - Lucas Lima

Et le défenseur Brésilien Lucas Lima lui emboîte le pas. "C'est une période difficile pour nous. Mais je pense qu'on reste sur de bons matchs" estime le latéral. Qui ne s'inquiète pas. "On reste tranquille, on est conscient que la situation n'est pas évidente et on va tout faire pour retrouver la victoire."

🏁 MISSION ACCOMPLIE ! Le #StadeRennais F.C. repart d'Amiens avec les trois points et prend provisoirement la 5e place du championnat de France de L1 en attendant les matchs du dimanche. ⚽ Wabhi #Khazri (40e) & Ismaila #Sarr (86e) #ASCSRFCpic.twitter.com/SmDK2w0UdO — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 3, 2018

Mais ça commence à devenir urgent. Après Montpellier la semaine dernière, c'est Rennes qui est passé devant le FC Nantes samedi soir. Les canaris sont septièmes avant le match de Montpellier contre Lyon. Alors il ne faut pas perdre de temps dimanche soir dans le sud.