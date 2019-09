Le FC Nantes dompte Lyon 1-0 et grimpe provisoirement sur la première marche du podium de la Ligue 1

Nantes

Le FC Nantes est bien la sensation de ce début de saison. Il l'a encore prouvé ce samedi en l'emportant à Lyon 1/0 grâce à un but contre son camp du défenseur brésilien Fernando Marçal (59e). Cela faisait plus de 22 ans que les Canaris n'avaient plus gagné dans la capitale des Gaules. Ils signent ainsi leur cinquième succès de la saison, le deuxième à l'extérieur. Ils grimpent provisoirement sur la première marche du podium du championnat de France de Ligue 1.

Une défense nantaise héroïque

Prêté par la Fiorentina, le gardien nantais Alban Lafont est l'homme du match. Il a écœuré les attaquants lyonnais en repoussant notamment trois frappes en fin de première mi-temps. La charnière Girotto-Pallois a également été exemplaire en remportant 49 duels. La défense nantaise a ainsi gardé son but inviolé pour la cinquième fois de la saison.

Moutoussamy, la belle histoire

Titulaire pour la première fois de la saison, Samuel Moutoussamy est à l'origine du but nantais. C'est lui qui pousse le défenseur lyonnais Fernando Marçal à la faute. Ce succès a un goût particulier pour le milieu de terrain nantais. Formé à l'Olympique Lyonnais entre 2011 et 2016, les dirigeants rhodaniens ne lui ont jamais proposé de contrat professionnel. Au FC Nantes depuis 2016, Samuel Moutoussamy est désormais lié avec les Canaris jusqu'en 2022.

Le FC Nantes réalise son meilleur départ en championnat depuis la saison 2017-2018. A l'époque, il possédait également 16 points après huit journées.