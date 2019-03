Le FC Nantes en demi-finales de la coupe de France après sa victoire sur Vitré 2-0

Les buteurs nantais Gabriel Boschilia et Antonio Mance

Laval, France

Les footballeurs nantais vêtus de vert ce mercredi soir, n'ont pas tremblé dans cette rencontre. Face à un adversaire évoluant en National 2, soit trois divisions en dessous de la ligue 1, le FC Nantes a rapidement pris le jeu à son compte. Après un tir de Rongier détourné par le gardien vitréen Aubeneau; Boschilia dans la surface adverse trompait un Aubeneau masqué (1-0 24ème). Huit minutes plus tard, Boschilia lancé par Mance dans le dos de la défense vitréenne marquait à nouveau mais en position de hors jeu. Mance, recruté au mercato hivernal inscrivait son premier but avec Nantes juste avant la mi-temps. Le Croate reprenait victorieusement du plat du pied un centre pour doubler la mise (2-0 44ème). Lors de cette première période, les rares offensives de l'AS Vitré avaient trouvé une défense nantaise et un Dupé irréprochables.

A 2-0, le FC Nantes maîtrise en deuxième mi-temps

Aubeneau se mettait encore en évidence en début de seconde période, en détournant de ses buts une tête de Girotto, et une frappe enroulée de Limbombe. Les Vitréens se montraient dangereux aux environs de l'heure de jeu. Le tir de Gros obligeait Dupé à détourner le ballon en corner. Le gardien nantais s'employait encore sur un tir de Duval. Mais malgré tous leurs efforts en fin de match, les joueurs de Vitré ne parvenaient pas à réduire le score. Le FC Nantes appliqué et concentré se qualifiait logiquement pour les demi-finales. Il affrontera le PSG au Parc des Princes, le 3 avril prochain.