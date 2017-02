Le FC Nantes en prime time ce dimanche contre l'OM de Dimitri Payet !

C'est rare cette saison : les Canaris jouent ce dimanche soir à 21h. Parce que le FC Nantes reçoit l'Olympique de Marseille nouvelle version. Si Patrice Evra est incertain, les Marseillais viendront avec Morgan Sanson, Florian Thauvin, Bafé Gomis et surtout Dimitri Payet, ancien Nantais.

Ce sera évidemment l'attraction de la soirée à la Beaujoire : Dimitri Payet. L'ancien Canari (2004-2007) revient à Nantes avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Recruté cet hiver par l'OM à West Ham pour 29 millions d'€uros au terme d'un bras de fer d'un mois, le meneur de jeu de l'équipe de France sera surveillé de près par les défenseurs nantais. Auteur de son premier but avec Marseille sur coup franc face à Guingamp ce mercredi, le Réunionnais impressionne sur coup de pied arrêté.

Mais ca n'inquiète pas du tout Rémi Riou, le gardien et capitaine Nantais : "Non je ne crains personne.... Vous savez, quand j'étais au centre de formation de Lyon au milieu des années 2000, ce n'était pas Grégory Coupet qui était dans les cages pour les entraînements aux coup-francs. J'ai vécu la période Juninho (rires). Payet est un très bon joueur après il n'y a pas d'appréhension particulière".

C'est une équipe différente depuis que Rudi (Garcia) est arrivé à Marseille c'est sûr. Au niveau du contenu dans le jeu, je pense même que c'est la meilleure équipe du championnat de France en ce moment, avec Monaco" - Sergio Conceicao, entraîneur du FC Nantes

Mais les Canaris ne veulent pas jouer les victimes expiatoires, loin de là. Les Nantais veulent "regarder plus haut et se concentrer sur leur jeu pour être intraitable à la Beaujoire" selon Rémy Riou. Des paroles auxquelles il va falloir associer les gestes. Depuis le début de la saison, le FCN est la pire équipe de Ligue 1 à domicile avec trois petites victoires en douze matches. Et contre les gros du championnat, ca ne s'est pas bien passé contre Monaco (0-1), le PSG (0-2) sans oublier le naufrage face à Lyon (0-6). Et le FC Nantes a besoin de points. 15eme de Ligue 1, les Canaris possèdent 26 points, seulement deux de plus que le premier relégable, Angers.

Les Canaris devront faire barrage à l'attaque marseillaise, notamment Bafé Gomis et ses 14 buts © Maxppp - La Provence

Harit suspendu, Nakoulma aux abonnés absents

Nantes a pourtant quelques arguments à faire valoir. Les hommes de Sergio Cocneicao voudront déjà se racheter de la bévue Nancéienne de la semaine passée, déjà à la Beaujoire (0-2) et les Canaris sont plus frais que les Marseillais. Ce mercredi, le match face à Bastia a été reporté à cause des fortes pluies tombées sur la Corse. Les Nantais devront faire sans leur meneur habituel, Amine Harit, suspendu après son accrochage avec Vincent Muratori contre l'AS Nancy, quand Jules Iloki et Yacine Bammou sont incertains. Ils ont à peine retrouver l'entraînement et le ballon. Le coach Portugais hésite à les intégrer au groupe qui va défier l'OM.

Enfin, la "recrue" burkinabée Préjuce Nakoulma n'est toujours pas arrivée à Nantes malgré l'annonce de sa signature en début de semaine. Les chances de le voir face à l'OM sont minimes. "Il n'est toujours pas là" s'est agacée Sergio Conceicao en conférence de presse. "Demandez au président". Mais toujours pas de signe de Nakoulma.

Emiliano Sala, lui, sera bien à la pointe du FC Nantes. L'avant-centre argentin, qui n'a plus marqué depuis le 18 janvier et la victoire contre Caen (1-0), est critiqué pour son inefficacité devant les cages adverses. Mais il garde la "foi" et promet de "travailler très dur" pour inverser la tendance. Auteur de 5 buts en Ligue 1 cette saison, Sala est d'ailleurs le seul joueur à avoir marqué au Stade Vélodrome, à l'aller (défaite 1-2 des Canaris) excepté les extra-terrestes Monégasques.

FC Nantes - Olympique de Marseille ce dimanche sur France Bleu Loire Océan dès 20h30 avec Aurélien Tiercin, Olivier Quint et Christophe Artous.