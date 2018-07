Les Sables-d'Olonne, France

Le début de match a été difficile pour le FC Nantes. Les angevins profitent des nombreuses pertes de balles au milieu de terrain pour mettre en place des contre-attaques perforantes. Wilfried Kanga (20 ans) fait mouche à la 13e minute. Les nantais inquiètent peu le gardien angevin. Une fois suffit : à la 36e minute, Abdoulaye Dabo conclut en deux temps une belle combinaison dans la surface du SCO.

Lucas Evangelista sur le banc

La nouvelle recrue du FC Nantes était présente aux Sables d'Olonne. Le brésilien s'est échauffé en fin de première période mais n'est pas entré en jeu. Ses coéquipiers n'ont pas trouvé la faille, dans une deuxième mi-temps moins prolifique en buts que la première. "On arrive a mettre notre jeu en place de plus en plus, on va essayer d'avancer jusqu'au premier match de championnat", assure le milieu de terrain nantais Abdoulaye Dabo, à la fin du match.