Le FC Nantes étrille Guingamp (4-1), la fête gâchée par des fumigènes, encore...

Nantes n'avait plus marqué quatre buts à la Beaujoire depuis plus de 10 ans en Ligue 1. Mais la victoire 4-1 face à Guingamp ce dimanche est ternie par des fumigènes lancés depuis l'extérieur du stade sur la pelouse. Sergio Conceicao et ses joueurs appellent à l'union sacrée pour l'an prochain.

Guillaume Gillet, le capitaine nantais, n'a même pas vu que des fumigènes avaient atterri dans le rond central, puisqu'il fêtait dignement le quatrième but des canaris, un chef d'oeuvre collectif conclu par Emiliano Sala, auteur d'un doublé ce dimanche. Le Belge digère mal : "C'est tellement dommage. C'est se tirer une balle dans le pied. Jusque là, la fête était parfaite". Effectivement, on a même assisté à une ola au stade de la Beaujoire, une grande première cette saison.

Les Canaris se sont baladés, ou presque. Certes, l'En Avant Guingamp aurait dû ouvrir le score, le but de Moustapha Diallo étant injustement refusé pour un hors-jeu imaginaire au quart d'heure de jeu, mais la réplique des nantais a été fantastique. Un but signé Thomasson en première période sur un service parfait de Léo Dubois, sa septième offrande de la saison, et une deuxième mi-temps de rêve. Un doublé d'Emiliano Sala et un but de Préjuce Nakoulma ont permis au FC Nantes de signer sa plus large victoire de la saison, et surtout, de marquer quatre buts à domicile en Ligue 1, une première depuis la victoire 4-3 sur Strasbourg en 2005.

Des jets de fumigènes pour la deuxième fois en deux mois à la Beaujoire

#Instantané Pluie de buts et de fumigènes ce soir au stade de la Beaujoire #FCNEAG #AFPphoto pic.twitter.com/9SArKHQhY0 — JS Evrard (@JSEvrard) May 14, 2017

Mais la fête a tourné au vinaigre à la 77ème minute quand des fumigènes "parachutes" tombent du ciel dans le rond central, tirés depuis l'extérieur du stade. Le match est alors arrêté pendant plusieurs minutes par l'arbitre Karim Abed. Des jets de fumigènes qui font échos à ceux jetés dans la surface de réparation de Cédric Carrasso lors de la venue de Bordeaux au mois d'avril. Après ce match, la tribune Loire avait été fermée. Désormais, les nantais craignent le pire, comme Guillaume Gillet, "le huis-clos total pour le début de saison prochaine". Le couperet pourrait tomber dès jeudi lors du rassemblement de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel.

"Il faut que tout le monde tire dans la même direction si on veut chercher quelque chose de magnifique la saison prochaine. Les supporters et le club doivent parler" - Sergio Conceicao, entraîneur du FC Nantes

Comme le coach portugais, les cadres du FC Nantes tendent la main aux supporters pour calmer le jeu. Valentin Rongier prend ses responsabilités : "C'est fort fort regrettable. Plus jeune, j'étais dans la tribune Loire même si je n'ai jamais été dans la Brigade Loire. Je sais ce que c'est d'être dedans. Mais il y a des choses que je ne cautionne pas et ces jets de fumigènes en font partie. C'est dommage, on fait une énorme deuxième partie de saison, ils nous ont soutenu, mais la communion n'est pas la même que lors des dernières saisons". Valentin Rongier, comme Guillaume Gillet et Sergio Conceicao, tous se disent prêts à discuter autour d'une table avec les supporters mécontents. Le président Waldemar Kita l'a laissé entendre également. Mais avant le match, lors du traditionnel défilé pour la clôture de la saison à domicile, près de 2000 supporters se sont réunis pour réclamer plus de libertés. Le dialogue ne sera pas simple.

En attendant, à une journée de la fin du championnat, la situation sportive du FC Nantes est inespérée. 7ème, devant Saint-Etienne et Rennes, et avec son destin entre les pieds. Une place que Sergio Conceicao ne veut pas laisser filer : "On va tout faire pour gagner à Lille, prendre les trois points. Et après on pourra faire la fête". Les Canaris se déplacent en effet au LOSC pour la dernière journée de championnat.

