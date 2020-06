Le FC Nantes fait sa braderie !

Comme tous les ans, le FC Nantes organise une braderie de fin de saison. Ça se passe à la boutique du club, près du stade de la Beaujoire et c'est jusqu'au dimanche 28 juin.

Des soldes avant l'heure au FC Nantes ! Maillots, tee-shirts, casquettes, les Jaune et Vert organisent une grande braderie de fin de saison. Elle a lieu à la Beaujoire, dans la boutique du club et au pavillon situé au pied du stade. C'est ouvert de 10h00 à 18h00. Ça a débuté ce vendredi et vous pouvez en profiter jusqu'à ce dimanche 28 juin. Les réductions vont jusqu'à moins 80% pour certains produits. À partir de ce dimanche la boutique du FC Nantes sera fermée pour des travaux. La réouverture est prévue pour mi-juillet.

Les maillots de la saison 2019-2020 sont à moitié prix © Radio France - Fabrice Hawkins

La braderie a lieu à côté du stade de la Beaujoire, dans le Pavillon © Radio France - FH

Une centaine de fans étaient présents ce vendredi matin © Radio France - FH