Le FC Nantes joue son va-tout au Vélodrome

Douzième au classement, les hommes de Christian Gourcuff n'ont pas beaucoup de marge sur Dijon, barragiste, mais ne sont pas distancés non plus pour les places européennes. Alors avant d'affronter le dauphin du PSG, invaincu depuis 14 matchs, l'heure est à la prudence.

Viser l'Europe ou jouer le maintien ? C'est un peu la question qui se pose pour le FC Nantes avant d'affronter l'OM aujourd'hui, puis Lille dimanche prochain.

Prendre des points

Christian Gourcuff l'a répété en conférence de presse, il attend plus de ses joueurs, qui sortent d'une prestation insipide face à Metz. Surtout, l’entraîneur nantais a rappelé l'importance de prendre des points car Nantes fait du surplace en championnat depuis un mois. La tâche s'annonce très difficile à Marseille, mais le Vélodrome réussit plutôt bien aux Jaunes ces dernières années. Le FC Nantes n'a plus perdu dans la cité phocéenne depuis 2016.

Une infirmerie qui se vide

Rares sur le terrain ces derniers temps, les bonnes nouvelles viennent du côté des blessés. Absent depuis un mois et demi, Nicolas Pallois, le pilier de la défense nantaise a retrouvé son compère Andrei Girotto face à Metz. L'ancien Bordelais ne ressent plus de douleurs et est désormais à 100% physiquement. Tout comme Anthony Limbombe enfin débarrassé de ses pépins physiques.

Le milieu de terrain Marcus Coco, blessé depuis la première journée de championnat, fera lui son retour à l'entraînement mardi prochain et selon Christian Gourcuff, on devrait le voir sous le maillot jaune avant la fin de la saison. En revanche, toujours pas de Renaud Emond face à l'OM, le joueur en délicatesse avec son mollet, fera normalement son retour pour la réception du LOSC.