Le FC Nantes passe à côté de son match et rate l'opportunité de prendre le large sur la zone rouge

Nantes, France

Dans un stade au trois-quart vide, comme souvent à Louis II, les Canaris n'ont jamais su emballer la rencontre. Pire, ils se sont fait surprendre par des Monégasques bien plus conquérants et entreprenants et s'inclinent 1 à 0. Une mauvaise opération pour les joueurs de Vahid Halilhodžić qui avaient une belle opportunité de prendre leurs distances avec la zone rouge.

Cinquième défaite pour le FC Nantes sur les sept derniers matches de Ligue 1

Volontaires pendant les dix premières minutes de la rencontre, les Nantais ont ensuite été trop imprécis pour espérer ramener ne serait-ce qu'un point de la Principauté. Sur une de leurs nombreuses pertes de balles au milieu de terrain, les Canaris se sont même fait surprendre sur la première situation dangereuse en faveur de Monaco. Radamel Falcao, encore très remuant, ce samedi soir, décalait sur la gauche Rony Lopes, qui en une touche de balle offrait un but tout fait à Gelson Martins, oublié dans la surface de réparation (13è).

Privés de Nicolas Pallois, autorisé à se rendre aux obsèques d'Emiliano Sala en Argentine, les Canaris ont souffert. Plus les minutes passaient, plus ils reculaient. Et ils auraient même pu concéder un ou deux buts de plus si les attaquants alignés par Leonardo Jardim avaient été plus précis dans le dernier geste.

Trois jours après s'être imposé à Caen, le FC Nantes retombe dans ses travers et n'arrive toujours pas à enchaîner deux victoires consécutives en championnat. Pire, les hommes du président Kita, présent dans les tribunes, ce samedi, ont perdu 5 de leurs 7 dernières rencontres de championnat.

"On est pas encore sauvés"

A la fois en colère et fataliste, Valentin Eysseric n'a pas mâché ses mots après la défaite de son équipe. Le milieu prêté par la Fiorentina, fautif sur le but monégasque, a reconnu qu'il était dans un mauvais jour. "Nous n'avons pas été bons, confie le numéro 11 nantais. On a commis trop de déchets, on a produit trop peu de jeu face à une équipe de Monaco qui a su marquer en début de match. On doit faire plus, _ce n'est pas parce qu'on a gagné contre Caen qu'on est sauvés_. C'est faux et il va falloir encore des victoires pour assurer ce maintien."

Provisoirement 14è du championnat, en attendant les matches de dimanche, Nantes réalise une très mauvaise opération dans la course au maintien. Vahid Halilhodžić estime que la cadence des matches, trois en six jours pour ses joueurs, est une des causes du moins bien du FC Nantes actuellement. "Dans chaque match, l'équipe ne fait pas de mauvais match, mais l'adversaire convertit ses opportunités, détaille le technicien bosnien. Les Monégasques ont eu deux opportunités et ils en ont concrétisé une. C'était pareil contre Nîmes."

Avant d'aborder un mois crucial dans la course au maintien, l’entraîneur des Canaris a accordé "deux à trois jours de repos" à ses joueurs. En espérant que ça porte ses fruits, dès dimanche contre Bordeaux.