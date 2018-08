Pour la première journée de championnat, le FC Nantes s'est lourdement incliné face à Monaco (3-1) ce samedi. Mais les observateurs sont unanimes, les canaris ont montré de bien belles choses. Et ça va bien finir par payer, non?

Nantes, France

67% de possession de balle. Seize tirs à onze. Sept corner contre deux. Le FC Nantes a régalé les spectateurs de la Beaujoire ce samedi contre Monaco.

Mais à la mi-temps, toujours 0-0 Ensuite, les monégasques ont infligé une leçon de réalisme. Par Lopes, Jovetic puis Falcao, avant qu'Emiliano Sala ne réduise la marque dans le temps additionnel. Score final 3-1. Sévère.

_"On n'a pas su être efficace_, reconnait Enock Kwateng, le latéral Nantais. Mais contre Monaco, si tu ne la mets pas au fond, eux ils le font." Une leçon de réalisme donc.

"Aujourd'hui c'est pas rentré, demain ça rentrera"

Alors proposer du jeu, c'est bien, mais à un moment, il faudra gagner. Pour ça, les canaris sont confiants, à l'image d'Enock Kwateng : "Maintenant on connait bien la tactique du coach. On arrive à se créer des occasion mais c'est à nous d’être juste devant le but et tout ira mieux, explique, optimiste, le joueur formé à Nantes. Aujourd'hui c'est pas rentré, demain ça rentrera."

L'entraîneur, Miguel Cardoso préférait lui ausssi voir le verre à moitié plein après son premier match coaché en Ligue 1 : "On a vu _une équipe très intéressante dans les comportements_, et qui s'est créée beaucoup de situations, surtout en première mi-temps"

🎙 @CoachMCardoso : "À mes joueurs, je leur dirai qu'ils ont fait un bon travail, qu'ils ont appliqué ce que nous souhaitons mettre en place."#FCNASM — FC Nantes (@FCNantes) August 11, 2018

"Vite relever la tête"

Le capitaine, Valentin Rongier a tout de suite cherché à remobiliser ses partenaires, après le coup de sifflet final : "On a un jeu qui nous écarte et qui laisse beaucoup d'espaces entre nos lignes. Ce qui est sûr, c'est qu'on prend du plaisir, mais il faut vite relever la tête."

Valentin Rongier devant Kamil Glik © Maxppp - Philippe Renault

Pour relever la tête, justement, il y a ce déplacement à Dijon, samedi prochain. Et face aux canaris, ce ne sera plus le deuxième de la saison dernière, une équipe froide de réalisme avec des joueurs de très haut niveau, engagés en coupe d'Europe.