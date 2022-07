Le FC Nantes perd son premier match de préparation

Il n'y avait pas foule mercredi après-midi au stade Moreau-Defarges de La Baule. Les amateurs de football ont sans doute préféré la plage au premier match de préparation du FC Nantes en vue de la reprise du championnat de France de Ligue 1. Les Nantais jouaient contre Guingamp et ils s'inclinent 1 but à 0 à l'issue d'un match disputé dans une ambiance bon enfant et familiale. Il y avait 0-0 à la mi-temps et c'est Jérémy Livolant qui a marqué pour les Bretons dans les toutes dernières minutes de la rencontre.

Sissokho star des autographes

La nouvelle recrue Moussa Sissokho, récemment arrivée d'Angleterre, a été titularisé ce mercredi face à Guingamp et il a été très sollicité en fin de rencontre. Les supporters du FC Nantes sont venus lui demander des autographes et des selfies, ce à quoi le joueur s'est prêté. La deuxième recrue de l'intersaison, Evann Guessand, a lui disputé la seconde mi-temps. Tous les joueurs et l'entraineur ont pris le temps de rencontrer les supporters et de signer des autographes, ils sont longuement restés discuter après leur sortie des vestiaires.

Moussa Sissokho, nouvelle recrue du FC Nantes, signe des autographes avec les supporters © Radio France - Yann Denéchère

