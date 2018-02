Nice, France

La partie avait pourtant mal commencé pour le FC Nantes à Nice. 26ème journée de Ligue 1. Et face à un concurrent direct pour la cinquième place, il ne fallait pas laisser filer trop de points. Avec ce match nul 1-1, les nantais conservent leur cinquième place, et laissent l'OGC Nice 4 points derrière eux.

Mais il faudra gagner la semaine prochaine, pour conforter cette cinquième place" Valentin Rongier

On joue la cinquième minute, les Niçois ont un corner. Le centre rebondit sur la poitrine de Girotto. Surpris, le Brésilien ne parvient pas à contrôler. Dante surgit et pousse la balle au fond des filets.

Ce but dès le début du match, c'est de la malchance" Claudio Ranieri

Les canaris ne se laissent pas abattre, Girotto non plus. vingt minutes plus tard, il passe entre trois défenseurs, entre à peine dans la surface, et se fait faucher. Emiliano Sala n'hésite pas, et prend à contre pied le gardien Benitez.

27'. G⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽AL ! @EmilianoSala1 ne tremble pas et prend Benitez à contre pied !



1⃣-1⃣ #OGCNFCNpic.twitter.com/yonHWAn9no — FC Nantes (@FCNantes) February 18, 2018

Les Nantais retrouvent ensuite leurs bonnes habitudes. Celles de bien défendre, ensemble. Ils bloquent constamment les montées des latéraux Niçois, et préservent le résultat.

Ce match nul leur permet de rester cinquième, alors que Montpellier aussi a fait match nul samedi soir. Nice reste à quatre unités. Prendre un point chez un concurrent direct, c'est une bonne opération. "Si on ne pouvait pas gagner, on avait à cœur de ne pas perdre, confirme Léo Dubois. C'est un bon match nul, on doit bonifier ça la semaine prochaine." Un éternel recommencement.