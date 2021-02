Le FC Nantes rend hommage à notre collègue Martial Cure, une minute de recueillement dimanche à la Beaujoire

Une minute d'applaudissement sera respectée ce dimanche à la Beaujoire, en mémoire de notre collègue Martial Cure décédé jeudi. Journaliste à France Bleu Loire Océan depuis 1990, il a notamment couvert l'actualité des Canaris pendant trois saisons et commenté plus de 130 matchs des Jaunes entre 1996 et 1999, dont les finales de Coupe de France en 1999 et en 2000. Le FC Nantes a donc décidé de lui rendre hommage avant la rencontre de Ligue 1 face à Lille, prévue à 17 heures : le club "tient à présenter ses condoléances à sa famille, son épouse et ses trois enfants".

Plusieurs personnalités du monde du sport ont également salué la mémoire de Martial ce vendredi, à l'annonce de sa disparition. Mickaël Landreau, ancien gardien de but et capitaine emblématique du FC Nantes, se rappelle notamment d'un homme "très professionnel et agréable".

Le HBC Nantes a également réagi sur Twitter : "Martial a toujours couvert l'actu du HBC Nantes avec sourire. Le club adresse ses sincères condoléances et pensées à sa famille, ses amis et collègues".

L'ancien entraîneur du HBC Nantes, actuellement coach à Aix-en-Provence, Thierry Anti, se souvient lui aussi de Martial : "Ton sourire, ton humour vont nous manquer".