Le FC Nantes s'en sort bien devant la commission de discipline de la Ligue de foot

Sanction plutôt clémente pour le FC Nantes. Il écope de deux matchs de fermeture de la tribune Loire pour les jets de fumigènes lors du match contre Bordeaux, fin avril, c'est ce qu'à décidé la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Ces deux matchs, le club les a déjà purgés puisque la tribune avait été fermée à titre conservatoires pour les rencontre face à Lorient et Guingamp.

Sanction de 2 matchs à huis clos pour la tribune Loire (révocation du sursis), déjà purgée dans le cadre de la mesure conservatoire. 1/2 — FC Nantes (@FCNantes) May 18, 2017

La punition risque en revanche d'être plus sévère pour les nouveaux incidents de dimanche dernier face à Guingamp : encore des fumigènes et puis ces fusées de détresses tirées depuis l'extérieur de la Beaujoire et qui ont atterri sur la pelouse. Pour ça, le FC Nantes sera de nouveau convoqué devant la commission de discipline dans les semaines qui viennent.

Les Canaris jouent leur dernier match de championnat ce samedi à Lille à 21 heures, à suivre en direct sur France Bleu Loire Océan.