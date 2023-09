Le FC Nantes sanctionné pour les graves incidents contre l'Olympique de Marseille

L'affaire avait été prise très au sérieux : ce jeune supporter de l'Olympique de Marseille - 6 ans - et ses parents insultés et visés par des crachats et des jets de bouteille, à la Beaujoire, en tribune Océane, de la part de supporters du FC Nantes, lors du match du 1er septembre. Dans la foulée, le père, un homme de 39 ans, a été victime d'un infarctus dans la tribune . Il a dû être emmené à l'hôpital. Le même soir, des fumigènes avaient été allumés depuis la Tribune Loire et un supporter nantais s'était introduit sur la pelouse depuis cette même tribune.

La Tribune Loire fermée contre Montpellier

Après avoir étudié le dossier, la commission de discipline de la Ligue de foot professionnel a décidé de sanctionner le FC Nantes. La Tribune Loire sera fermée pendant un match, plus un match avec sursis. La décision est effective à partir du 26 septembre. C'est-à-dire que la tribune sera fermée lors de la réception de Montpellier, le dimanche 22 octobre à 15h, pour la neuvième journée de Ligue 1.