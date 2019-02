Le FC Nantes se qualifie pour les quarts de finale de la coupe de France

Le FC Nantes s'est qualifié ce mardi pour les quarts de finale de la coupe de France de football en dominant Toulouse 2 à 0. Deux buts inscrits par Coulibaly et Limbombe. Les Canaris n'avaient pas atteint les quarts de finale de la compétition depuis trois ans.

Nantes, France

Trois jours après leur qualification pour les huitièmes de finale de la coupe de France sur le terrain de l'entente Sannois St Gratien (1-0), et dans le lourd contexte de la disparition d'Emiliano Sala, les footballeurs nantais recevaient Toulouse ce mardi soir avec l'objectif d'atteindre les quarts de finale de la compétition. Les Canaris n'ont pas à attendre trop longtemps pour prendre les commandes de la rencontre. Dès la 9ème minute, Coulibaly reprend victorieusement de la tête un coup franc de Lima (1-0).

⏱ | 9'



GOAAAAAAAAAAAAL ! Kalifa Coulibaly reprend de la tête un coup franc de Lima, le FC Nantes est parfaitement rentré dans son match, 1-0 !



1⃣-0⃣ | #FCNTFCpic.twitter.com/bb5WUEAtNJ — FC Nantes (@FCNantes) February 5, 2019

Kalifa Coulibaly a marqué lors des trois derniers matchs du FC Nantes en Coupe de France. #FCN cc @bleuloireocean@Artouschristoph — Grégory Jullian (@gregory_jullian) February 5, 2019

Limbombe double la mise

Nantes continue à se créer des occasions, notamment par Girotto, Boschilia, Rongier et Limbombe sans parvenir à doubler la mise, alors que Pallois veille au grain en défense. La fin de la première période approche, Girotto récupère un ballon au milieu de terrain, transmet à Touré, qui lance Limbombe côté gauche. Le Belge slalome entre les défenseurs toulousains et tire. Sa frappe du pied gauche, déviée trompe le gardien Goicoechea (2-0 41è)

Et ça fait 2-0 pour le @FCNantes face à Toulouse ! Limbombe slalome dans la défense adverse puis sa frappe, déviée, trompe le gardien #FCNTFC#CoupedeFrancepic.twitter.com/TZJA8OKn1p — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) February 5, 2019

En deuxième période, Nantes échoue à plusieurs reprises sur le gardien toulousain mais conserve ce score et la victoire. Les Canaris n'avaient plus atteint les quarts de finale de la compétition depuis trois ans, et une victoire à Bordeaux.

Le FC Nantes connaîtra son prochain adversaire ce mercredi. Les quarts de finale de la coupe de France se dérouleront les 26 et 27 février.