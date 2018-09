Lille, France

Le FC Nantes avait très mal commencé son match à Lille pour la sixième journée de Ligue 1. Un but dès la neuvième minute de jeu, et une défaite au bout.

Le but de José Fonte à la 9e minute Copier

Ce sont des canaris pleins d'incertitudes qui se déplaçaient dans le nord, chez le troisième du championnat. Avec une seule victoire en cinq matchs, les joueurs de Miguel Cardoso n'arrivent pas encore à convaincre.

Très rapidement, donc, les lillois ouvrent le score par leur grand défenseur José Fonte sur corner. Sa tête est déviée par un défenseur et lob Tatarusanu.

Trop timides pour espérer

Les canaris ont toujours la possession, mais n'arrivent pas à concrétiser, trop timides. Alors que les attaquants lillois sont en feu, devant.

Le plus beau geste du match intervient peu après l'heure de jeu, quand Jonathan Ikoné reçoit un ballon récupéré par ses coéquipiers après une touche Nantaise. La défense est déséquilibré et l'ancien Montpelliérain a le temps d'ajuster Tatarusanu, d'une superbe frappe des vingts mètres. Ça fait 2-0.

Le but de Jonathan Ikoné à la 68e minute Copier

Les coéquipiers de Valentin Rongier sont en difficulté et se font de nouveau surprendre, cette fois par Luis Araujo, qui vient d'entrer en jeu. Sur un contre, il trouve le poteau de Tatarusanu.

Des changements efficaces

Les entrées de Gabriel Boschillia et de Kalifa Coulibaly font du bien aux jaunes et vert. Et c'est sur un centre du premier, difficilement appréhendé par le gardien, que le second réduit le score.

📷



Premier ⚽ de la saison pour Kalifa Coulibaly ✔



2⃣-1⃣ #LOSCFCNpic.twitter.com/4aNEgK4C6A — FC Nantes (@FCNantes) September 22, 2018

Le but de Kalifa Coulibaly à la 82e minute Copier

Le FC Nantes aura un peu plus de dix minutes pour tenter d'égaliser. Malgré deux occasions, le score en reste à 2-1 et les points à cinq après six matchs.

Les canaris sont menacés au classement par Amiens et Bordeaux, tous deux à quatre points.