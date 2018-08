Nantes, France

"On est frustrés une fois de plus" reconnaissait le milieu Samuel Moutoussamy. Après les deux défaites contre Monaco (1-3) et à Dijon (2-0), le FC Nantes a laissé passer la victoire contre Caen (1-1) ce samedi.

Deux périodes complètement différentes

Frustrés ils peuvent l'être, si on ne regarde que la deuxième période. Parce qu'avant, c'était un peu brouillon : "En première mi-temps on était trop pressés d'aller marquer, analysait Moutoussamy. Mais en deuxième on a été plus posés, on a construit nos attaques. On s'est procuré plus d'occasions."

Si on savait l'expliquer on aurait pas joué comme ça en première mi-temps - Valentin Rongier

Contrôle difficile pour Coulibaly © Maxppp - Maxppp

Et plus le match avançait, plus c'était vrai. Avec comme tournant cette 79e minute où Majeed Waris s'écroule dans la surface. Penalty pour Emiliano Sala, et deuxième carton jaune pour Paul Baysse. Il reste dix minutes, le FC Nantes vient d'égaliser et se retrouve en supériorité numérique.

⚽ 80'



GOAAAAAAL GOAL GOAAAAAAAL ! @EmilianoSala1 ne tremble pas et transforme son penalty ! La partie est en train de basculer !



1⃣-1⃣ #FCNSMCpic.twitter.com/YQSN0CiL26 — FC Nantes (@FCNantes) August 25, 2018

Mais les canaris auront beau se battre jusqu'au bout du temps additionnel et ce coup-franc raté de Rongier, ils ne parviendront pas à récupérer les trois points. Ce qui n'était pas la seule leçon de ce match pour Miguel Cardoso.

C'est dommage d'avoir pris ce but mais il va falloir être plus efficaces pour gagner des matchs - Samuel Moutoussamy

Il y a encore du travail

L'entraîneur du FC Nantes préférait retenir autre chose : "Aujourd'hui on a vu une équipe avec des valeurs. Jusqu'à la dernière seconde du match on s'est battus. On doit continuer à travailler maintenant."

🎙 @CoachMCardoso : "Je suis surtout satisfait parce que mes joueurs sont allés trouver le caractère nécessaire, notamment en seconde période."#FCNSMCpic.twitter.com/gYF8tO46I5 — FC Nantes (@FCNantes) August 25, 2018

Travailler pour progresser encore avant le déplacement à Strasbourg samedi prochain. Et pour éviter de revivre une première mi-temps sans occasions, avec beaucoup trop de déchet technique.

En attendant, le FC Nantes est 16e du classement avec 1 point mais pourrait perdre deux places si Bordeaux et Guingamp ne perdent pas ce dimanche après-midi.