FC Nantes : les Canaris peuvent nourrir des regrets après leur défaite contre le Paris SG

Nantes, France

La marche était trop haute pour le FC Nantes. Dans un stade comble pour la seconde fois de la saison (34307 supporters), les Canaris ont perdu contre le Paris-Saint-Germain (2-1), ce mardi soir dans le choc de la 23è journée de Ligue 1.

La première mi-temps a été largement dominée par les Parisiens. C'est assez logiquement que les joueurs de la capitale ont ouvert le score à la 29è minute par l'intermédiaire de Mauro Icardi. L'Argentin a contré une frappe d'Angel Di Maria. En deuxième mi-temps les Nantais ont été plus remuants. Mais les Jaune et Vert ont encaissé un deuxième but dès la 57è minute de jeu. La tête de Thilo Kehrer a trompé Denis Petric, auteur par ailleurs d'un bon match.

Une fin de match complètement folle

La dernière demie heure a donné lieu à un spectacle offensif avec beaucoup d'occasions des deux côtés. Si les Parisiens ont eu la possibilité de tuer le match en marquant le troisième but, les Nantais ont eu plusieurs occasions chaudes. Après avoir réduit l'écart du score (68è) Moses Simon a raté l'égalisation à la 87è minute. Renaud Emond entré en jeu, a lui aussi failli trouver les filets de Keylor Navas (90è). Le FC Nantes peut avoir des regrets, Imran Louza et ses coéquipiers ne sont pas passés loin de l'exploit. Avec une troisième défaite de suite les joueurs de Christrian Gourcuff risquent de passer dans la deuxième moitié de tableau au terme de cette 23è journée de ligue 1.