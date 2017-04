Le FC Nantes trébuche contre Bordeaux (0-1) et laisse échapper ses rêves d'Europe

Le derby de l'Atlantique a basculé en faveur des Girondins ce dimanche après-midi à la Beaujoire. Bordeaux a battu Nantes (1-0) sur un but en contre de Younousse Sankharé en deuxième mi-temps. Les Canaris restent scotchés à la 10ème place de Ligue 1 et sont désormais à dix points des Bordelais.

"Ce n'est pas le meilleur match du FC Nantes, loin de là". Le capitaine nantais Guillaume Gillet ne s'y trompe pas. Son équipe n'a pas réalisé le match qu'il fallait pour faire tomber les Girondins de Bordeaux, cinquième du championnat de France et très en forme depuis le début de l'année 2017. "En première mi-temps, on tenait mais après la qualité offensive de Bordeaux nous a fait mal".

Il y avait trop de respect entre les deux équipes. A la mi-temps, j'ai dit à mes joueurs d'oser, de provoquer, de perdre ce respect. Sans résultat'' - Sergio Conceicao, l'entraîneur du FC Nantes

Les Canaris ont tiré dix fois au but dans cette partie, pour zéro cadré ! Les deux attaquants nantais, Emiliano Sala et surtout Préjuce Nakoulma (5 buts sur les 4 matches précédents) ont passé un sale après-midi face aux golgoths de l'arrière-garde bordelais. Le Polonais Igor Lewczuk et Nicolas Pallois les ont littéralement assommé. Jusqu'à fâcher Sergio Conceicao : "Préjuce a pris dix ou quinze tacles sur la cheville, c'est normal ? Sa sortie nous a fait défaut".

Nakoulma et Rongier à l'infirmerie

Des tacles à répétition qui ont fini par faire flancher le serial buteur burkinabé. Nakoulma, blessé à la cheville, a dû laisser sa place à Amine Harit mais ce n'est pas tout. L'autre mauvaise nouvelle est tombée dès la reprise de la deuxième mi-temps. Valentin Rongier, omniprésent comme toujours pendant le premier acte, a cédé sa place à Abdoulaye Touré suite à une douleur à la cuisse droite, déjà ressentie avant le match. Il passera une échographie dans la journée de lundi. Un remplacement malheureux puisque c'est ce même Touré qui, à la 65ème minute, va perdre le ballon dans le rond central devant le Bordelais François Kamano. Un contre éclair plus tard, Younousse Sankharé battait Maxime Dupé et Bordeaux menait 1-0. Pour ne jamais lâcher.

Incidents à la Beaujoire avec des jets de fumigènes sur la pelouse © Maxppp - Franck Dubray

On a craqué dans cette course-là (à l'Europa League). Mais on va vite retomber sur nos pattes, l'objectif c'est de terminer dans le top 10 et malgré nos deux matches sans victoire (ndlr : à Saint-Etienne et contre Bordeaux) on est toujours 10èmes" - Guillaume Gillet, capitaine du FC Nantes

La défaite nantaise donne aussi beaucoup de regrets sur le plan comptable. Lancés dans une improbable remontée vers l'Europe depuis l'arrivée de Sergio Conceicao, les Canaris sont stoppés net dans leur élan. Avec cette défaite, Nantes compte dix longueurs de retard sur Bordeaux le cinquième et au moins six sur la sixième et dernière place qualificative pour l'Europa League. "Même en étant en dessous de notre niveau habituel, on a montré qu'on pouvait rivaliser avec un candidat à l'Europe. C'est frustrant"' avoue Valentin Rongier.

La tribune Loire bientôt à huis-clos ?

Désormais le FC Nantes doit se battre pour garder sa place dans la première partie de tableau, dans laquelle ses adversaires bretons Rennes et Guingamp lui sont repassés devant. Le prochain rendez-vous sera d'ailleurs compliqué, à Caen, où le Stade Malherbe joue sa survie en Ligue 1.

Pour la suite de la saison, les Nantais pourraient malheureusement devoir faire sans une partie de ses supporters. Aux alentours de la 10ème minute de jeu, plusieurs supporters de la Brigade Loire ont lancé des fumigènes sur la pelouse. Ils manifestaient leur hostilité à l'égard de la présidence du FC Nantes et surtout sa colère de voir plusieurs de ses cadres être interdits de stade par la justice. Un écart qui devrait être lourdement sanctionné par la Ligue de Football Professionnel, sachant que la tribune Loire vivait avec un sursis de huis-clos depuis plusieurs semaines. La sanction, très probablement un huis-clos de la tribune Loire, devrait se prolonger jusqu'à la fin de la saison, et même peut-être jusqu'au début de la prochaine.