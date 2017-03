Le FC Nantes s'arrache et terrasse Montpellier (3-2) à la Mosson ! Une première depuis 18 ans !

Les Canaris, inspirés dans le jeu, ont courbé l'échine dans le dernier quart d'heure à Montpellier. Mais grâce à Emiliano Sala, entré à l'heure de jeu et buteur à la 90ème minute, le FC Nantes arrache une victoire qui lui permet de goûter à la première partie de tableau en Ligue 1.

Au coup de sifflet final, les 83 supporters des Canaris chantent de longues minutes dans un stade de la Mosson qui s'est vidé en un éclair. La fin de match a en effet été très cruelle pour les hommes de Jean-Louis Gasset. Le capitaine nantais Guillaume Gillet avoue avoir tremblé : "c'est vrai qu'après l'égalisation à 2-2 sur un super coup-france de mon ami Ryad Boudebouz, on était plus près du 3-2 pour Montpellier que pour nous. Mais on a gagné au caractère !".

Sala, à deux doigts du purgatoire, finalement au paradis

La caractère c'est celui d'Emiliano Sala. L'attaquant argentin, meilleur buteur des canaris cette saison (7 buts en L1), démarre le match sur le banc, relégué derrière le duo Bammou-Nakoulma. Il entre finalement à l'heure de jeu, dans la mauvaise période nantaise. Sala ne touche aucun ballon, commet des fautes et prend un carton jaune. Après un coup de coude sur Daniel Congré, il est même tout près du rouge. "Ce n'était pas une mauvaise intention. C’est un duel aérien et l'arbitre avait sorti le jaune trop tôt avant. Heureusement je suis resté concentré et je suis récompensé". La récompense c'est son 8ème but de la saison, record en carrière, et surtout les 3 points pour les Canaris.

Préjuce Nakouma, un double buteur très chanceux !

Le FC Nantes a donc obtenu la victoire sur le fil, pressé et asphyxié dans les dernières minutes par le MHSC. Mais pendant la première heure, les hommes de Sergio Conceicao ont développé un football très agréable, avec pas moins de cinq occasion nettes en première mi-temps, dont un poteau après une tête de Yacine Bammou. Sans oublier le but gagesque de Préjuce Nakoulma, le premier de l'international Burkinabé en Ligue 1.

Après un centre de Thomasson contré par un défenseur du MHSC, le ballon tournoie et semble sortir en corner, mais l'arbitre assistant reste de marbre, et après une jolie parabole il retombe au second poteau sur le genou de Nakoulma : "c'est un coup de chance. Ca m'a surpris aussi mais j'ai suivi le ballon". Et le Burkinabé a marqué le doublé après l'heure de jeu, après un coup de billard assez étonnant dans la surface de Laurent Pionnier, le gardien montpelliérain.

Secrètement, on vise le Top 10, je pense qu'on a les qualités pour le faire. Je crois que le maintien c'est dans la poche" - Guillaume Gillet, capitaine du FC Nantes

Nantes a ensuite subi les offensives de Montpellier, dont la flamme s'est ravivée dans la dernière demie-heure. Mais la suite est connue, le coup-franc de Boudebouz et la délivrance signée Emiliano Sala à la 90ème minute. Un dénouement heureux qui permet de ne pas s'attarder sur la faute de main de Maxime Dupé sur l'ouverture du score de Steve Mounié. Dupé qui juge mal la trajectoire du coup de pied arrêté. Mais il assume : "C'était difficile en début de match mais je me rattrape bien après. C'est ça aussi les grands gardiens, les bons gardiens, il faut savoir passer à autre chose". Effectivement, le jeune homme, titulaire devant Rémy Riou, a su se remettre dans le match pour sortir quatre parades de haut niveau ensuite.

Maxime Dupé trop court sur l'ouverture du score de Steve Mounié © Maxppp - R. De Hullessen

Le FC Nantes marque les esprits avec cette victoire. C'est la première équipe de la saison à venir inscrire trois buts à La Mosson, là où le PSG (0-3), l'OM (1-3), Bordeaux (0-4) ou Saint'Etienne (1-2) avaient chuté. Et ce n'est pas tout, les Canaris n'avaient plus gagné à la Mosson depuis le 1er Mai.... 1999 ! A l'époque, Charles Devineau et Patrick Suffo permettaient aux Jaune et Vert de l'emporter 2-1.

Les Canaris, en attendant le match du Toulouse FC ce dimanche à Lyon, intègre ce fameux Top 10, objectif du début de saison, avec 37 points. Le premier relégable, Bastia, est désormais 12 longueurs derrière. Les nantais devraient bien s'inviter à la fête de la L1 encore une saison supplémentaire.