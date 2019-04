Le FC Rouen ne fait qu'une bouchée de Quevilly Rouen Métropole

Rouen - France

Un début de match timide, et une première mi-temps légèrement à l'avantage d'un QRM qui, cependant, butte que un excellent portier rouennais. Ensuite, des diables rouges qui reviennent des vestiaires avec un tout autre visage et de nouvelles intentions. Libérés, et portés par un public bouillant et entièrement acquis à sa cause, le FCR a hissé son niveau de jeu en seconde période, et a déroulé face à un adversaire inoffensif. Deux buts en quatre minutes, signés Adama Sidibé (47') et Archi Fataki (51'), avant que le premier ne s'offre un doublé, à une peu plus d'un quart de la fin.

En haut du classement, pas de changement, puisque l'unique adversaire du FC Rouen, Evreux, a lui aussi gagné. Les hommes de David Giguel poursuivent leur marche en avant, en signant leur premier succès face à QRM, depuis la création du club rival. A cinq matchs de la fin, dont un en retard face au SM Caen, le FC Rouen consolide sa première place en Nationale 3 et file tout droit vers une montée, dont on ne voit pas comment elle pourrait lui échapper.

Les réactions, au micro de Bertrand Queneutte :

Archi Fataki : "Une satisfaction et une fierté, quand on sait ce que représente le club dans la région et partout en France"

Auteur d'une sublime tête plongeante, sur un beau service de Fred Demby, Aarchi Fataki nous raconte son but :

Archi Fataki raconte son but Copier

Archi Fataki : "Quand je l'ai vu rentré, c'était le feu. C'est la première fois que je mets une tête plongeante"

Plus qu'une satisfaction, cette victoire est une fierté pour le buteur Archi Fataki :

Archi Fataki, très fier de cette victoire Copier

David Giguel : "Ce qui est important, c'est de prendre les points. Mais la cerise sur le gâteau, c'est de battre QRM"

Fier également, l'entraîneur David Giguel :

David Giguel sur France Bleu Copier

Le match en 5 tweets :

⚽🎙️ Le @FCRouen ouvre le score (1-0, 47') face à la réserve de @QRM, par Adama Sidibe ! pic.twitter.com/bqPBHD5u3c — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) April 20, 2019

⚽🎙️ Le @FCRouen double la mise face la réserve de @QRM (2-0, 51') ! But magnifique de Fataki : tête plongeante dans la lucarne, gardien lobé et battu. Service superbe de Dembi... #Rouenpic.twitter.com/1xdGlSBPE5 — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) April 20, 2019

⚽⚽⚽ Adama Sidibe s'offre un doublé : 3-0 pour le @FCRouen à Diochon contre @QRM (b) ! L'attaquant, de la tête, à la conclusion d'un centre et d'une action à trois, en une touche de balle, côté droit. Sublime. pic.twitter.com/FZOSA2MS2P — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) April 20, 2019

⚽ Le @FCRouen l'emporte 3-0 à Diochon face à @QRM et conforte sa première place en N3



🔝 Encore cinq matchs à jouer pour Rouen, dont un en retard face au SM Caen. Le titre et la montée se rapprochent... pic.twitter.com/d0fi2C750c — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) April 20, 2019