Le FC Rouen pousse pour un championnat de "Ligue 3" professionnel

Actuellement, en troisième division de football, on joue en "National 1", championnat géré par la Fédération française de football, qui mélange clubs professionnels et clubs fédéraux. Mais les équipes de cette troisième division veulent du changement. Ils appellent, dans un communiqué diffusé ce lundi 11 septembre, à la création d'une "Ligue 3". Un championnat géré par la Ligue professionnelle de football, comme la Ligue 1 ou la Ligue 2 actuellement.

Une rencontre a eu lieu le jeudi 7 septembre dernier, entre Philippe Diallo, président de la FFF, et les présidents de clubs de National, à ce sujet. "Ce championnat accueille 18 clubs, 9 fédéraux et 9 professionnels, dont plus de la moitié ont déjà évolué dans un passé récent en Ligue 1 et Ligue 2, rappelle le communiqué. Il est devenu un fournisseur de talents réguliers de nos clubs de l'élite et même de l'Equipe de France". Les président rappellent la hausse des audiences, de 50% en un an, ainsi qu'une fréquentation des stades jugée elle aussi en augmentation.

"Cela peut arriver à tout le monde de descendre"

Promu de National 2, le FC Rouen soutient cette initiative. "Financièrement, tous les clubs de National en ont besoin, nous explique le président du FCR, Charles Maarek. On a vu la saison dernière le marasme avec le passage devant la DNCG. J'ai l'impression qu'on est un peu le Canada Dry de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ! On fait tout comme eux, mais on n'a pas les recettes."

Charles Maarek milite pour une professionnalisation du championnat; étant donné "l'intérêt du public". "C'est une petite Ligue 2 quand on voit les équipes engagées. L'année prochaine, il y aura encore quatre descentes de Ligue 2, donc encore plus de clubs pros. On voit les affluences dans les stades... Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 doivent se dire que cela peut leur arriver de descendre."

Mais qu'est-ce-que la professionnalisation changerait concrètement : "La Ligue 3, ça fait un peu plus pro, ça fait plus rêver. On pourrait aussi faire du naming, pour les contrats de joueurs de Ligue 2, ça serait aussi plus simple", développe le président rouennais. Selon Charles Maarek, les dotations pour les clubs fédéraux en National ont drastiquement baissé : de 280.000 à 180.000 euros. "On veut au moins récupérer cette somme. On va y arriver en étant unis. Notre président est à l'écoute", dit-il.

Une prochaine réunion est prévue pour le mois d'octobre, les clubs de N1 ont laissé à la FFF un document de travail et de réflexion.