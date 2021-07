Le FC Sète aimerait attirer Vitorino Hilton et Souleymane Camara dans l'encadrement du club

Le FC Sète lorgne sur les compétences et l'expérience des deux monuments du MHSC. Le club de National, partenaire de la Paillade, aimerait s'appuyer sur Vito et Souley, non pas en tant que joueurs mais en tant qu'adjoints, voire comme intervenants ponctuels auprès de l'équipe première.

Alors que Vitorino Hilton a récemment annoncé sa retraite, suite à la décision du MHSC de ne pas prolonger son contrat, le brésilien s'est vu proposé un projet de reconversion au sein du club héraultais. Cependant, il ne s'agit pas du seul, puisque le FC Sète ambitionne lui aussi de s'appuyer sur les compétences de l'ancien capitaine de la Paillade. Le club de National, entraîné par Nicolas Guibal, aimerait attirer "Vito" comme super adjoint, comme dirigeant, ou au sein de la direction sportive.

En cas d'impossibilité, le FC Sète imagine aussi de pouvoir le faire intervenir ponctuellement, comme l'a récemment fait Adrien Regattin, milieu offensif formé à Sète et passé par Toulouse, et qui à 29 ans est à la recherche d'un nouveau challenge. Un projet que le club de l'île singulière a donc soumis à Hilton, selon nos informations, mais également à Souleymane Camara, retraité depuis un an. En revanche, le FC Sète n'envisage pas de remettre en selle le défenseur central, pas plus que l'ancien attaquant, en tant que footballeur.