Le FC Sète devant la DNCG, l'avenir du club en pointillé

Le président du FC Sète, Jean-François Gambetti, sera reçu ce mardi par l'autorité financière du football français. Il espère un avis favorable, permettant le redémarrage du club en National, où l'équipe de Nicolas Guibal s'est joliment maintenu, sur le plan sportif, la saison passée. Et si la décision a été mise en délibérée, après une première audition le mardi 1er juin, c'est "sereinement" que l'actuel numéro un du FC Sète aborde ce rendez vous, certain que "la DNCG sait que le club est bien géré", persuadé que la commission l'a "constaté lors de la première audition", et alors qu'il est assis sur un résultat net et sur des capitaux propres largement positifs.

Cependant, afin de chasser tous les doutes et inquiétudes éventuelles, Jean-François Gambetti compte sur le soutien de la mairie de Sète et de l'agglomération, dont il "ne doute pas qu'il sera au rendez-vous", malgré la friture apparue sur la ligne, ces derniers mois, en raison de la reprise avortée par Ludovic Liron. La DNCG a en tous cas demandée "des confirmations écrites" afin de valider le budget. Selon nos informations, des courriers sont en cours de rédaction de la part des collectivités. Ils devraient être envoyés dans les prochaines heures.

Du côté de la mairie, une source nous confie que la situation du FC Sète a toujours été suivie de près et que l'avenir et la réussite du club sont au coeur des préoccupations de François Commeinhes depuis toujours. Ce soutien est en tous cas important, car la contribution financière de la ville de Sète comme de l'agglomération ne sont pas négligeables, loin de là. Et même si leur part a diminué proportionnellement ces derniers mois, en raison d'un budget global revu à la hausse, l'apport des collectivités reste tout de même vital, notamment en pleine crise financière due à la pandémie, au moment où les partenaires se font plus rares.

Sans cela, la DNCG pourrait estimer que le club ne possède pas une masse salariale suffisante. Elle pourrait alors l'encadrer ou bien décider d'une rétrogradation administrative. Ce que personne ne souhaite, évidemment.

Le FC Sète prépare la saison 2021-2022

Même s'il ne sait pas encore de quoi sera fait l'avenir, le FC Sète prépare tout de même la saison prochaine comme s'il allait jouer en National. Des départs ont été actés, des arrivées sont en cours et des prolongations sont validées. Au delà de ça, puisque l'essentiel reste à confirmer en fonction de la décision de la DNCG, le club a tout de même programmé plusieurs matchs amicaux :